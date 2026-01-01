Badeferien im Hotel Stella Maris ab Schweiz

Das Hotel Stella Maris liegt direkt am Meer, ruhig inmitten von Pinienwäldern und bietet Erholung pur. Die schöne Gartenanlage mit dem grossen Pool mit Meerblick auf zwei Ebenen lädt zum Entspannen und Relaxen ein. Das Restaurant mit wunderschöner Aussicht ist ein weiteres Highlight dieses luxuriösen 4-Sterne Resorts. Die Zimmer sind hell und einladend gestaltet und haben alle Blick auf den Garten und/oder das Meer. Der Privatstrand mit weissem feinen Sand liegt direkt vor dem Hotel und ist einer der schönsten Südsardiniens. Das kristallklare und seichte Wasser ist ein Traum für jeden Meerliebhaber und wird auch Sie begeistern!