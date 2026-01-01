Knecht Reisegruppe Gütesiegel
strandreisen

Badeferien im Hotel Stella Maris ab Schweiz

Das Hotel Stella Maris liegt direkt am Meer, ruhig inmitten von Pinienwäldern und bietet Erholung pur. Die schöne Gartenanlage mit dem grossen Pool mit Meerblick auf zwei Ebenen lädt zum Entspannen und Relaxen ein. Das Restaurant mit wunderschöner Aussicht ist ein weiteres Highlight dieses luxuriösen 4-Sterne Resorts. Die Zimmer sind hell und einladend gestaltet und haben alle Blick auf den Garten und/oder das Meer. Der Privatstrand mit weissem feinen Sand liegt direkt vor dem Hotel und ist einer der schönsten Südsardiniens. Das kristallklare und seichte Wasser ist ein Traum für jeden Meerliebhaber und wird auch Sie begeistern!
Badeferien im Hotel Stella Maris ab Schweiz
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights:
- ruhige Lage im Grünen
- Privatstrand mit weissem feinem Sand
- grosser Pool auf zwei Ebenen
- Restaurant mit Meerblick
Icon calendar 8 Tage / 7 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag Anreise

Sie starten Ihren Badeferienurlaub mit dem Flug nach Sardinien und der Weiterreise zu Ihrem Hotel am südöstlichen Zipfel der Insel.

2-7. Tag Hotel Stella Maris

Die ganze Anlage und ihre Umgebung sind auf Erholung und Entspannung ausgerichtet. Sei es die gepflegte und schöne Gartenanlage mit den gemütlichen Liegestühlen, der Pool, welcher sich auf zwei Ebenen befindet oder der feine weisse Sandstrand. Sie können sich hier einfach fallen lassen und eine sorgenfreie Zeit verbringen.
Am Abend lockt das hervorragende Restaurant mit kulinarischen Köstlichkeiten und wunderbaren Ausblicken auf einen idyllischen Sonnenuntergang.

8. Tag Rückreise

Heute heisst es wieder Abschied nehmen und Sie fliegen zurück in die Heimat.

Badeferien 8 Tage ab/bis Zürich
Preisbeispiel
  • Flüge ab/bis Zürich mit Edelweiss Air
  • Inklusive Bustransfer Flughafen - Hotel - Flughafen
  • Unterbringung im Doppelzimmer Classic
  • Verpflegung: Frühstück
Preisbeispiel mit Abreise am 08.06.2024

Preise
8 Tage / 7 Nächte Preis auf Anfrage

Ähnliche Reisen