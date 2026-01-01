Badeferien im Hotel Stella Maris ab Schweiz
Badeferien im Hotel Stella Maris ab Schweiz
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights:
- ruhige Lage im Grünen
- Privatstrand mit weissem feinem Sand
- grosser Pool auf zwei Ebenen
- Restaurant mit Meerblick
8 Tage / 7 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Anreise
Sie starten Ihren Badeferienurlaub mit dem Flug nach Sardinien und der Weiterreise zu Ihrem Hotel am südöstlichen Zipfel der Insel.
2-7. Tag Hotel Stella Maris
Die ganze Anlage und ihre Umgebung sind auf Erholung und Entspannung ausgerichtet. Sei es die gepflegte und schöne Gartenanlage mit den gemütlichen Liegestühlen, der Pool, welcher sich auf zwei Ebenen befindet oder der feine weisse Sandstrand. Sie können sich hier einfach fallen lassen und eine sorgenfreie Zeit verbringen.
Die ganze Anlage und ihre Umgebung sind auf Erholung und Entspannung ausgerichtet. Sei es die gepflegte und schöne Gartenanlage mit den gemütlichen Liegestühlen, der Pool, welcher sich auf zwei Ebenen befindet oder der feine weisse Sandstrand. Sie können sich hier einfach fallen lassen und eine sorgenfreie Zeit verbringen.
Am Abend lockt das hervorragende Restaurant mit kulinarischen Köstlichkeiten und wunderbaren Ausblicken auf einen idyllischen Sonnenuntergang.
8. Tag Rückreise
Heute heisst es wieder Abschied nehmen und Sie fliegen zurück in die Heimat.
Badeferien 8 Tage ab/bis Zürich
- Flüge ab/bis Zürich mit Edelweiss Air
- Inklusive Bustransfer Flughafen - Hotel - Flughafen
- Unterbringung im Doppelzimmer Classic
- Verpflegung: Frühstück
Preise
8 Tage / 7 Nächte Preis auf Anfrage