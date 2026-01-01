Badeferien im Gabbiano Azzurro ab Schweiz

Das familiengeführte Hotel liegt malerisch an einer schönen Bucht mit weissem feinen Sand und wird jeglichen Ansprüchen gerecht. Sie können hier wunderbar die Seele baumeln lassen und die Sonne Sardiniens geniessen. Sie können hier nach Herzenslust baden, faulenzen oder in der Umgebung wandern. Ganz wie es Ihnen gefällt.

Die Suiten und Zimmer sind alle modern und grosszügig ausgestattet haben entweder Meer- oder Stadtsicht. Die Pool Suiten haben dazu noch einen eigenen Pool mit wunderschöner Sicht auf die Bucht.