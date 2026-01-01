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Badeferien im Gabbiano Azzurro ab Schweiz

Das familiengeführte Hotel liegt malerisch an einer schönen Bucht mit weissem feinen Sand und wird jeglichen Ansprüchen gerecht. Sie können hier wunderbar die Seele baumeln lassen und die Sonne Sardiniens geniessen. Sie können hier nach Herzenslust baden, faulenzen oder in der Umgebung wandern. Ganz wie es Ihnen gefällt.
Die Suiten und Zimmer sind alle modern und grosszügig ausgestattet haben entweder Meer- oder Stadtsicht. Die Pool Suiten haben dazu noch einen eigenen Pool mit wunderschöner Sicht auf die Bucht.
Badeferien im Gabbiano Azzurro ab Schweiz
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights:
- direkte Strandlage
- ruhig, aber doch stadtnah
- familiäre Atmosphäre
- gemütliche Poolanlage
Icon calendar 8 Tage / 7 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag Anreise

Sie fliegen heute von der Schweiz nach Sardinien und reisen dann weiter zu Ihrem gemütlichen Hotel im Nordosten der Insel.

2-7. Tag Gabbiano Azzurro

Das gemütliche Hotel bietet alles, was es für einen entspannten Badeferienurlaub braucht. Einen schönen Pool, direkte Lage am feinsandigen Privatstrand mit Grill- und Strandbar, viel Sonne, einen persönlichen und zuvorkommenden Service und eine hervorragende Küche. Geniessen Sie eine unbeschwerte Zeit in diesem familiengeführten, komfortablen 4-Sterne Hotel.

8. Tag Rückreise

Sie fahren heute wieder an den Flughafen für Ihren Rückflug in die Schweiz.

Badeferien 8 Tage ab/bis Zürich
Preisbeispiel
  • Flüge ab/bis Zürich mit Edelweiss Air
  • Inklusive Bustransfer Flughafen - Hotel - Flughafen
  • Unterbringung im Doppelzimmer Classic
  • Verpflegung: Frühstück
Preisbeispiel mit Abreise am 08.06.2024

Preise
8 Tage / 7 Nächte Preis auf Anfrage

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