Badeferien im Gabbiano Azzurro ab Schweiz
Badeferien im Gabbiano Azzurro ab Schweiz
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights:
- direkte Strandlage
- ruhig, aber doch stadtnah
- familiäre Atmosphäre
- gemütliche Poolanlage
8 Tage / 7 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Anreise
Sie fliegen heute von der Schweiz nach Sardinien und reisen dann weiter zu Ihrem gemütlichen Hotel im Nordosten der Insel.
2-7. Tag Gabbiano Azzurro
Das gemütliche Hotel bietet alles, was es für einen entspannten Badeferienurlaub braucht. Einen schönen Pool, direkte Lage am feinsandigen Privatstrand mit Grill- und Strandbar, viel Sonne, einen persönlichen und zuvorkommenden Service und eine hervorragende Küche. Geniessen Sie eine unbeschwerte Zeit in diesem familiengeführten, komfortablen 4-Sterne Hotel.
8. Tag Rückreise
Sie fahren heute wieder an den Flughafen für Ihren Rückflug in die Schweiz.
Badeferien 8 Tage ab/bis Zürich
- Flüge ab/bis Zürich mit Edelweiss Air
- Inklusive Bustransfer Flughafen - Hotel - Flughafen
- Unterbringung im Doppelzimmer Classic
- Verpflegung: Frühstück
Preise
8 Tage / 7 Nächte Preis auf Anfrage