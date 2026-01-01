Badeferien im Abi d'Oru Beach Hotel & Spa ab Schweiz
Badeferien im Abi d'Oru Beach Hotel & Spa ab Schweiz
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights:
- direkt am feinsandigen Strand gelegen
- wunderschöne Gartenanlagen mit Pool und Teich
- persönlicher und zuvorkommender Service
- luxuriöse und geräumige Zimmer und Suiten
8 Tage / 7 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Anreise
Sie fliegen heute nach Sardinien und reisen dann weiter zu Ihrer Unterkünft für die nächste Woche.
2-7. Tag Abi d'Oru Beach Hotel & Spa
Im Abi d'Oru Hotel & Spa geht es vor allem ums Element Wasser. Der schöne Pool, die direkte Strandlage, das kristallklare Meer und das grosse Angebot an Wassersportmöglichkeiten tragen zu einem perfekten Badeferienurlaub bei. Verwöhnung für Körper und Geist gibt es im modern Spa mit verschiedenen Anwendungen und Therapien und in den ausgezeichneten Restaurants und Bars, welche Ihnen Köstlichkeiten aller Art präsentieren.
8. Tag Rückreise
Heute endet Ihr Traumurlaub und Sie fliegen wieder zurück in die Schweiz.
Badeferien 8 Tage ab/bis Zürich
- Flüge ab/bis Zürich mit Edelweiss Air
- Inklusive Bustransfer Flughafen - Hotel - Flughafen
- Unterbringung im Doppelzimmer Classic Hillside
- Verpflegung: Frühstück
Preise
8 Tage / 7 Nächte Preis auf Anfrage