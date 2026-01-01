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Badeferien im Abi d'Oru Beach Hotel & Spa ab Schweiz

Das luxuriöse 5-Sterne Hotel besticht durch seine wunderschöne Lage, direkt am weissen feinsandigen Strand umgeben von viel Grün und schöner Natur. Es besteht aus mehreren 2-3 stöckigen Gebäuden und wirkt so eher wie ein gemütliches Dorf oder eine kleine Siedlung. 4 Restaurants und 3 Bars sorgen für das leibliche Wohl und die schönen und grosszügigen Zimmer und Suiten sind der ideale Rückzugsort nach einem aufregenden und spannenden Tag am Strand, am Pool oder bei einer Aktivität.
Badeferien im Abi d'Oru Beach Hotel & Spa ab Schweiz
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights:
- direkt am feinsandigen Strand gelegen
- wunderschöne Gartenanlagen mit Pool und Teich
- persönlicher und zuvorkommender Service
- luxuriöse und geräumige Zimmer und Suiten
Icon calendar 8 Tage / 7 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag Anreise

Sie fliegen heute nach Sardinien und reisen dann weiter zu Ihrer Unterkünft für die nächste Woche.

2-7. Tag Abi d'Oru Beach Hotel & Spa

Im Abi d'Oru Hotel & Spa geht es vor allem ums Element Wasser. Der schöne Pool, die direkte Strandlage, das kristallklare Meer und das grosse Angebot an Wassersportmöglichkeiten tragen zu einem perfekten Badeferienurlaub bei. Verwöhnung für Körper und Geist gibt es im modern Spa mit verschiedenen Anwendungen und Therapien und in den ausgezeichneten Restaurants und Bars, welche Ihnen Köstlichkeiten aller Art präsentieren.

8. Tag Rückreise

Heute endet Ihr Traumurlaub und Sie fliegen wieder zurück in die Schweiz.

Badeferien 8 Tage ab/bis Zürich
Preisbeispiel
  • Flüge ab/bis Zürich mit Edelweiss Air
  • Inklusive Bustransfer Flughafen - Hotel - Flughafen
  • Unterbringung im Doppelzimmer Classic Hillside
  • Verpflegung: Frühstück
Preisbeispiel mit Abreise am 08.06.2024

Preise
8 Tage / 7 Nächte Preis auf Anfrage

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