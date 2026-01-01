Badeferien im Abi d'Oru Beach Hotel & Spa ab Schweiz

Das luxuriöse 5-Sterne Hotel besticht durch seine wunderschöne Lage, direkt am weissen feinsandigen Strand umgeben von viel Grün und schöner Natur. Es besteht aus mehreren 2-3 stöckigen Gebäuden und wirkt so eher wie ein gemütliches Dorf oder eine kleine Siedlung. 4 Restaurants und 3 Bars sorgen für das leibliche Wohl und die schönen und grosszügigen Zimmer und Suiten sind der ideale Rückzugsort nach einem aufregenden und spannenden Tag am Strand, am Pool oder bei einer Aktivität.