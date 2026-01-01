Badeferien im Hotel Baia di Nora ab Schweiz

Das Hotel liegt fernab von jeglichem Trubel, ganz gemütlich und ruhig an der Südspitze Sardiniens, direkt am kristallklaren Meer, mit direktem Zugang zum Privatstrand. Die gesamte Anlage beinhaltet viel Grün, was zusätzlich zur Entspannung und Erholung beiträgt. Der Pool mit seiner aussergewöhnlichen Architektur lädt zu einem kühlen Bad und verwöhnt sie mit leckeren Drinks an der Poolbar inmitten des Wassers.

Es werden diverse Wassersportarten angeboten, wie Kitesurfen, Tauchen, Schnorcheln oder Segeln. Aber auch Ausflüge in die Pula Berge oder Erkundungstouren mit dem Kajak zu versteckten Buchten stehen auf dem Programm.