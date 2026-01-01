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Badeferien im Hotel Baia di Nora ab Schweiz

Das Hotel liegt fernab von jeglichem Trubel, ganz gemütlich und ruhig an der Südspitze Sardiniens, direkt am kristallklaren Meer, mit direktem Zugang zum Privatstrand. Die gesamte Anlage beinhaltet viel Grün, was zusätzlich zur Entspannung und Erholung beiträgt. Der Pool mit seiner aussergewöhnlichen Architektur lädt zu einem kühlen Bad und verwöhnt sie mit leckeren Drinks an der Poolbar inmitten des Wassers.
Es werden diverse Wassersportarten angeboten, wie Kitesurfen, Tauchen, Schnorcheln oder Segeln. Aber auch Ausflüge in die Pula Berge oder Erkundungstouren mit dem Kajak zu versteckten Buchten stehen auf dem Programm.
Badeferien im Hotel Baia di Nora ab Schweiz
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights:
- ruhige Lage
- in Gehdistanz zur Ausgrabungsstätte von Nora
- architektonisch interessante Poolanlage
- grosses Angebot an Wassersport
Icon calendar 8 Tage / 7 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag Anreise

Sie reisen heute von der Schweiz nach Sardinien zu Ihrem Badeferienhotel an der Südspitze der Insel.

2-7. Tag Hotel Baia di Nora

Erholung, Sport und Kultur stehen in den nächsten Tagen auf dem Programm. Erholung am Pool oder am Privatstrand, Sport bei einer der unzähligen Wassersportangebote und Kultur bei einem Ausflug zur archäologischen Stätte der Phönizierstadt Nora, welche sich in Gehdistanz zum Hotel befindet. Sie haben somit unzählige Möglichkeiten, Ihre Tage ganz nach Lust und Laune zu gestalten und wunderbare sorglose Tage zu verbringen.

8. Tag Rückreise

Heute reisen Sie wieder zurück in die Schweiz.

Badeferien 8 Tage ab/bis Zürich
Preisbeispiel
  • Flüge ab/bis Zürich mit Edelweiss Air
  • Inklusive Bustransfer Flughafen - Hotel - Flughafen
  • Unterbringung im Doppelzimmer Comfort Garden View
  • Verpflegung: Halbpension
Preisbeispiel mit Abreise am 08.06.2024

Preise
8 Tage / 7 Nächte Preis auf Anfrage

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