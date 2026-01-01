Badeferien im Hotel Baia di Nora ab Schweiz
Badeferien im Hotel Baia di Nora ab Schweiz
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights:
- ruhige Lage
- in Gehdistanz zur Ausgrabungsstätte von Nora
- architektonisch interessante Poolanlage
- grosses Angebot an Wassersport
8 Tage / 7 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Anreise
Sie reisen heute von der Schweiz nach Sardinien zu Ihrem Badeferienhotel an der Südspitze der Insel.
2-7. Tag Hotel Baia di Nora
Erholung, Sport und Kultur stehen in den nächsten Tagen auf dem Programm. Erholung am Pool oder am Privatstrand, Sport bei einer der unzähligen Wassersportangebote und Kultur bei einem Ausflug zur archäologischen Stätte der Phönizierstadt Nora, welche sich in Gehdistanz zum Hotel befindet. Sie haben somit unzählige Möglichkeiten, Ihre Tage ganz nach Lust und Laune zu gestalten und wunderbare sorglose Tage zu verbringen.
8. Tag Rückreise
Heute reisen Sie wieder zurück in die Schweiz.
Badeferien 8 Tage ab/bis Zürich
- Flüge ab/bis Zürich mit Edelweiss Air
- Inklusive Bustransfer Flughafen - Hotel - Flughafen
- Unterbringung im Doppelzimmer Comfort Garden View
- Verpflegung: Halbpension
Preise
8 Tage / 7 Nächte Preis auf Anfrage