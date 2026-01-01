Badeferien im Hotel Forte Village ab Schweiz
Badeferien im Hotel Forte Village ab Schweiz
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights:
- SPA
- Kinder Wunderland
- Direkt am Strand
- Piazza Luisa
8 Tage / 7 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Anreise
Heute reisen Sie nach Sardinien. Von der Schweiz fliegen Sie nach Cagliari. Von dort aus geht es weiter in Ihre Unterkunft.
2-7. Tag Forte Village
Probieren Sie die verschiedenen Sportarten die angeboten werden. Auf dem Wasser oder auf dem Areal des Hotels. Die Kinder können sich vergnügen im Kinder Wunderland. Entspannen Sie sich im SPA und lassen Sie sich verwöhnen vom Personal.
8. Tag Rückreise
Sie reisen heute nach Hause. von der Unterkunft geht es an den Flughafen von Cagliari. Von dort aus geht es in die Schweiz.
Badeferien 8 Tage ab/bis Zürich
- Flüge ab/bis Zürich mit Edelweiss Air
- Inklusive Bustransfer Flughafen - Hotel - Flughafen
- Unterbringung im Deluxe Bungalow
- Verpflegung: Halbpension
Preise
8 Tage / 7 Nächte Preis auf Anfrage