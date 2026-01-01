Knecht Reisegruppe Gütesiegel
strandreisen

Badeferien im Hotel Forte Village ab Schweiz

Das Hotel bietet sehr viele Aktivitäten wie Golfen, Tennis, Wandern, Wassersport und für die Kinder gibt es das Kinder Wunderland. Falls man etwas Entspannung bracuht kann man sich in den SPA begeben. Sie können sich auch vergnügen an einem Kochkurs.
Badeferien im Hotel Forte Village ab Schweiz
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights:
- SPA
- Kinder Wunderland
- Direkt am Strand
- Piazza Luisa
Icon calendar 8 Tage / 7 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag Anreise

Heute reisen Sie nach Sardinien. Von der Schweiz fliegen Sie nach Cagliari. Von dort aus geht es weiter in Ihre Unterkunft.

2-7. Tag Forte Village

Probieren Sie die verschiedenen Sportarten die angeboten werden. Auf dem Wasser oder auf dem Areal des Hotels. Die Kinder können sich vergnügen im Kinder Wunderland. Entspannen Sie sich im SPA und lassen Sie sich verwöhnen vom Personal.

8. Tag Rückreise

Sie reisen heute nach Hause. von der Unterkunft geht es an den Flughafen von Cagliari. Von dort aus geht es in die Schweiz.

Badeferien 8 Tage ab/bis Zürich
Preisbeispiel
  • Flüge ab/bis Zürich mit Edelweiss Air
  • Inklusive Bustransfer Flughafen - Hotel - Flughafen
  • Unterbringung im Deluxe Bungalow
  • Verpflegung: Halbpension
Preisbeispiel mit Abreise am 08.06.2024

Preise
8 Tage / 7 Nächte Preis auf Anfrage

Ähnliche Reisen