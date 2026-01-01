Badeferien im Hotel Forte Village ab Schweiz

1 . Tag Anreise Heute reisen Sie nach Sardinien. Von der Schweiz fliegen Sie nach Cagliari. Von dort aus geht es weiter in Ihre Unterkunft.

2-7 . Tag Forte Village Probieren Sie die verschiedenen Sportarten die angeboten werden. Auf dem Wasser oder auf dem Areal des Hotels. Die Kinder können sich vergnügen im Kinder Wunderland. Entspannen Sie sich im SPA und lassen Sie sich verwöhnen vom Personal.

8 . Tag Rückreise Sie reisen heute nach Hause. von der Unterkunft geht es an den Flughafen von Cagliari. Von dort aus geht es in die Schweiz.