Entdecken Sie auf dieser Westeuropa-Kreuzfahrt die lebendigen Küstenstädte Frankreichs, Spaniens und Portugals. Schlendern Sie durch historische Gassen, geniessen Sie kulturelle Highlights und lassen Sie sich von der Vielfalt der Region verzaubern. Genießen Sie die perfekte Mischung aus Erkundungen an Land und entspannten Momenten auf See.



Reisedatum

Juli bis August 2028