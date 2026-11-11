Entdecken Sie Westeuropas Vielfalt ab Leixões
Entdecken Sie Westeuropas Vielfalt ab Leixões
ab CHF 1371.– / pro Person
ab/bis Leixões
Highlights:
- Marokkanisches Flair in Tanger
- Gibraltar zwischen Europa und Afrika
- Lange Aufenthalte in Tanger und Lissabon
8 Tage / 7 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Leixões / Porto
Ihre Reise beginnt in Leixões, dem Hafen vor den Toren Portos. Nach der Einschiffung bleibt Zeit, entspannt an Bord anzukommen. Am Abend nehmen Sie Kurs Richtung Süden.
2. Tag Tag auf See
3. Tag Gibraltar
Am berühmten Felsen von Gibraltar treffen Europa und Afrika aufeinander. Britisches Flair, mediterrane Atmosphäre und eindrucksvolle Ausblicke über die Meerenge prägen diesen abwechslungsreichen Aufenthalt.
4. Tag Tanger
Tanger verbindet orientalische Traditionen mit mediterranem Flair. Entdecken Sie die verwinkelten Gassen der Medina, farbenfrohe Märkte und die spannende Mischung aus marokkanischen und europäischen Einflüssen.
5. Tag Cádiz
Eine der ältesten Städte Europas empfängt Sie mit andalusischer Lebensfreude. Historische Plätze, verwinkelte Gassen und die unmittelbare Nähe zum Atlantik verleihen Cádiz seinen besonderen Charme.
6. Tag Lissabon
Portugals Hauptstadt begeistert mit historischen Vierteln, nostalgischen Strassenbahnen und herrlichen Aussichtspunkten über den Tejo. Die lange Liegezeit bietet viel Raum, Lissabon in aller Ruhe zu entdecken und auch am Abend zu geniessen.
7. Tag Tag auf See
8. Tag Leixões / Porto
Rückkehr nach Leixões und Ausschiffung. Eine abwechslungsreiche Reise entlang der portugiesischen und spanischen Küsten sowie nach Marokko geht zu Ende.
Kreuzfahrt 8 Tage ab/bis Leixõs (Porto)
- Kreuzfahrt in einer Balkonkabine
- Vollpension an Bord
- Premium Alles Inklusive (beinhaltet u.a. eine Auswahl an Markengetränken und Cocktails, sowie Tee-, Kaffee- und Konditoreispezialitäten)
- Internet: 350 MB Datenvolumen p. P. und Reise
- Trinkgelder / Kabinenservice
- Unterhaltungsprogramm an Bord
- Nutzung der meisten Freizeiteinrichtungen
- Gepäckbeförderung bei Ein-und Ausschiffung
- Hafen- und Sicherheitsgebühren
- Persönliche Ausgaben an Bord
- Landausflüge
- Weitere Internetnutzung
- Getränke, welche nicht bereits inkludiert sind
- Diese und andere Westeuropareisen zwischen Juli und August 2028 können via Knecht Reisen gebucht werden.
- Routen können je nach Datum abweichen.
Preise
8 Tage / 7 Nächte ab CHF 1371.– / pro Person