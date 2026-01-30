Entdecken Sie die schönsten Städte und Küsten des westlichen Mittelmeers an Bord der modernen MSC World Europa. Freuen Sie sich auf die Toskana, Rom, Mallorca, Barcelona und Marseille sowie auf entspannte Momente an Bord eines der innovativsten Kreuzfahrtschiffe der Welt.



Reisedatum

26.04. - 03.05.2027