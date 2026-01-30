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Frühlingserwachen auf dem Mittelmeer ab Genua

Entdecken Sie die schönsten Städte und Küsten des westlichen Mittelmeers an Bord der modernen MSC World Europa. Freuen Sie sich auf die Toskana, Rom, Mallorca, Barcelona und Marseille sowie auf entspannte Momente an Bord eines der innovativsten Kreuzfahrtschiffe der Welt.

Reisedatum
26.04. - 03.05.2027
Frühlingserwachen auf dem Mittelmeer ab Genua
ab CHF 2549.– / pro Person
ab/bis Genua
Highlights:
- Florenz oder Pisa ab La Spezia entdecken
- Barcelona und Palma de Mallorca mit spanischem Flair
- Moderne Kreuzfahrt auf der spektakulären MSC World Europa
Icon calendar 8 Tage / 7 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag Genau

xxx

Kreuzfahrt 8 Tage ab/bis Genua
Im Preis inbegriffen
  • Yacht Club Deluxe Suite YC1
  • 24-Stunden-Butlerservice und persönlicher Concierge
  • Priority Check-in und Priority Ausschiffung
  • Exklusives Yacht Club Restaurant
  • Private Top Sail Lounge
  • Privater Sonnendeck- und Poolbereich
  • Premium-Getränkepaket inklusive
  • WLAN-Paket inklusive
  • Zugang zum MSC Aurea Spa Thermalbereich
  • Bevorzugte Reservierungen für Spezialitätenrestaurants und Shows
  • Trinkgelder an Bord inklusive
Nicht im Preis inbegriffen
  • Persönliche Ausgaben an Bord
  • Getränke, welche nicht bereits inbegriffen sind
  • Landausflüge
  • Medizinische Versorgung
  • Reiseversicherung
Hinweis
  • Preisänderungen und Verfügbarkeit unter Vorbehalt. Es gelten die Allgemeinen Vertrags- und Rahmenbedingungen der Reederei.

Preise
8 Tage / 7 Nächte ab CHF 2549.– / pro Person

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