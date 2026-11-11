Die Perlen des westlichen Mittelmeers ab Palma de Mallorca
Die Perlen des westlichen Mittelmeers ab Palma de Mallorca
ab CHF 1695.– / pro Person
ab/bis Palma de Mallorca
Highlights:
- Korsikas ursprüngliche Küstenlandschaften
- Rom und die italienische Riviera erleben
- Mediterranes Flair in Marseille und Barcelona
10 Tage / 9 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Palma de Mallorca
Ihre Reise beginnt auf Mallorca. Nach der Einschiffung bleibt Zeit, die neue Mein Schiff Flow kennenzulernen und erste entspannte Stunden an Bord zu geniessen.
2. Tag Palma de Mallorca
Palma begeistert mit seiner imposanten Kathedrale, eleganten Altstadtgassen und zahlreichen Cafés und Boutiquen. Am Abend heisst es Leinen los für eine abwechslungsreiche Reise durch das westliche Mittelmeer.
3. Tag Barcelona
Barcelona verbindet mediterrane Lebensfreude mit aussergewöhnlicher Architektur und kultureller Vielfalt. Entdecken Sie die Werke Antoni Gaudís, schlendern Sie durch das Gotische Viertel oder geniessen Sie die Atmosphäre entlang der Hafenpromenade.
4. Tag Marseille
In Südfrankreich erwartet Sie Marseille mit seinem lebendigen Alten Hafen, historischen Vierteln und mediterraner Atmosphäre. Wer die Umgebung erkunden möchte, kann die Provence oder die spektakulären Buchten des Calanques-Nationalparks entdecken.
5. Tag La Spezia
La Spezia ist der ideale Ausgangspunkt für Entdeckungen entlang der ligurischen Küste. Besonders reizvoll sind die farbenfrohen Dörfer der Cinque Terre. Auch Ausflüge nach Pisa oder in die toskanische Landschaft bieten sich an.
6. Tag Civitavecchia
Heute haben Sie Gelegenheit, die Ewige Stadt zu erleben. Weltberühmte Sehenswürdigkeiten wie Kolosseum, Petersdom, Spanische Treppe und Trevi-Brunnen erzählen von mehr als zwei Jahrtausenden Geschichte. Alternativ lässt sich auch die Umgebung von Civitavecchia entspannt entdecken.
7. Tag Ajaccio
Korsika begeistert mit einer eindrucksvollen Mischung aus schroffen Bergen, mediterraner Vegetation und ursprünglichen Küstenlandschaften. Kleine Orte, französisches Lebensgefühl und die besondere Schönheit der Insel laden zu abwechslungsreichen Entdeckungen ein.
8-9. Tag Tag auf See
10. Tag Palma de Mallorca
Am Morgen endet Ihre Reise in Palma de Mallorca. Nach der Ausschiffung treten Sie die Heimreise an oder verlängern Ihren Aufenthalt individuell auf der Insel.
Kreuzfahrt 10 Tage ab/bis Palma de Mallorca
- Kreuzfahrt in einer Balkonkabine
- Vollpension an Bord
- Premium Alles Inklusive (beinhaltet u.a. eine Auswahl an Markengetränken und Cocktails, sowie Tee-, Kaffee- und Konditoreispezialitäten)
- Internet: 350 MB Datenvolumen p. P. und Reise
- Trinkgelder / Kabinenservice
- Unterhaltungsprogramm an Bord
- Nutzung der meisten Freizeiteinrichtungen
- Gepäckbeförderung bei Ein-und Ausschiffung
- Hafen- und Sicherheitsgebühren
- Persönliche Ausgaben an Bord
- Landausflüge
- Weitere Internetnutzung
- Getränke, welche nicht bereits inkludiert sind
- Diese und andere Mittelmeerreisen zwischen Juni bis August 2028 können via Knecht Reisen gebucht werden.
Preise
10 Tage / 9 Nächte ab CHF 1695.– / pro Person