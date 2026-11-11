Costa Weltreise 2028 ab Savona

Die Weltreise beginnt in Savona und führt zunächst durch das westliche Mittelmeer nach Spanien und Marokko. Nach der Atlantiküberquerung erreichen Sie die Karibik mit ihren farbenfrohen Inseln und tropischen Landschaften. Ein besonderer Höhepunkt ist die Passage durch den Panama-Kanal, bevor die Reise entlang der mexikanischen Küste nach Kalifornien führt. Von Los Angeles aus nimmt die «Costa Deliziosa» Kurs auf Hawaii. Anschliessend erwarten Sie die traumhaften Inselwelten Französisch-Polynesiens und Fidschis mit türkisfarbenen Lagunen und palmengesäumten Stränden.

Australien begeistert mit seiner landschaftlichen Vielfalt und pulsierenden Metropolen, bevor die Reise weiter nach Ostasien führt. In Japan erleben Sie die Kirschblütenzeit und faszinierende Kontraste zwischen Tradition und Moderne. Es folgen weitere Höhepunkte in Hongkong, Vietnam, Singapur und Indonesien. Über den Indischen Ozean gelangen Sie nach Mauritius sowie an die Küsten Südafrikas und Namibias. Auf dem letzten Abschnitt der Reise erwarten Sie eindrucksvolle Landschaften entlang der afrikanischen Atlantikküste sowie ein Aufenthalt auf den Kanarischen Inseln. Über das Mittelmeer kehrt die «Costa Deliziosa» schliesslich nach Savona zurück und beendet eine aussergewöhnliche Reise rund um den Globus.