Einmal um die ganze Insel ab Montego Bay

1 . Tag Montego Bay Ankunft, Abholung am Flughafen von Irie Holiday Tours und Übernachtung in Montego Bay. Informationsgespräch zur Route mit möglichen Sehenswürdigkeiten auf deutsch.

2 . Tag Fahrt nach Negril Nach dem Frühstück nehmen Sie Ihren Mietwagen entgegen. Nun kann die Reise beginnen! Wie wäre es, den Nationalvogel Jamaikas, den Doctorbird Kolibri in der Rockland Bird Sanctuary an der Flasche zu füttern (25 USD pp)? Auf ihrem Weg nach Negril kommen Sie durch Lucea, wo einen kurzen Zwischenstopp am Fort Charlotte machen können. Dieses alte Fort mit seinen Kanonen diente zur Verteidigung.

3-4 . Tag Negril Negril lässt Ihnen keine Gelegenheit für Langeweile! Der 7-miles Beach bietet Ihnen genug Möglichkeiten die Tage zu verbringen. Ob mit Faulenzen, Schnorcheln im Riff, Parasailing, Spazieren oder Barhopping. Langweilig wird es Ihnen sicher nicht. Besuchen Sie auch Rick’s Cafe am West End und schauen Sie den Klippenspringern zu. Die Mayfield Falls (25 USD pp) und die Benta River Falls (20 USD pp) befinden sich ca. 1,5 Stunden von Negril entfernt. Die Reise zu diesen Flusswanderungen lohnt sich für die Abenteuerlustigen. Oder besuchen Sie Barney’s Botanical Garden (25 USD pp).

5 . Tag Fahrt nach Treasure Beach Heute begeben Sie sich auf die Fahrt in den Süden nach Treasure Beach. Auf dem Weg kommen Sie durch Belmont, dem Geburtsort von Reggae Musiker Peter Tosh, der hier im Mausoleum beigesetzt ist. Machen Sie einen kurzen Zwischenstopp in einer der dortigen Strandbars.

6-7 . Tag Treasure Beach Von Treasure Beach aus können Sie die Appleton Rumfabrik besuchen (39 USD pp, sonntags und montags geschlossen, geführte Tour in englisch, ca. 1 Stunde). Hier erklärt man Ihnen auf anschauliche Weise die Produktion des beliebten Jamaika Rums, welchen Sie anschliessend natürlich auch probieren dürfen. Erfrischen Sie sich in den YS Falls Wasserfällen (21 USD pp, montags geschlossen) oder machen Sie eine Bootstour zu den Krokodilen im Black River und zur Pelican Bar, der Bar mitten im Meer. (Kombitour von Treasure Beach aus 180 USD, oder Safari-Tour von Black River aus 20 USD pp, Pelican Bar Bootstour von Parottee aus 15 USD pp).

8 . Tag Fahrt nach Kingston Auf Ihrer heutigen Fahrt in die Hauptstadt Kingston können Sie einen kurzen Zwischenstopp am Lover’s Leap Aussichtspunkt machen. Am Nachmittag dürfen Sie sich mit einem Eis im Devon House für die lange Fahrt belohnen.

9 . Tag Kingston Heute können Sie die Hauptstadt Kingston erkunden! Besuchen Sie das Bob Marley Museum (25 USD pp, geführte Tour in englisch, ca. 1,5 Stunden), das ehemalige Wohnhaus des Reggae Stars. Oder wandeln Sie auf den Spuren der Piraten und besichtigen Sie die Ruinen vom Fort Charles in Port Royal (15 USD pp), der alten Piratenstadt. Die Worthy Park Rumfabrik liegt ca. 1 Stunde von Kingston entfernt. Für Rumliebhaber lohnt sich ein Besuch (25 USD pp, mit Reservierung dienstags – samstags 10 Uhr und 14 Uhr geführte Touren in englisch). Oder machen Sie einen Ausflug in die Blue Mountains, Jamaikas höchste Berge. Kaffeefreunde können hier die Craighton Kaffeeplantage besuchen (25 USD pp, geführte Tour in englisch, ca. 1,5 Stunden).

10 . Tag Fahrt nach Port Antonio Am heutigen Tag erkunden Sie die Südostküste der Insel. Auf Ihrer Fahrt nach Port Antonio können Sie die wunderschönen Reach Falls besichtigen (10 USD pp). Später können Sie in Long Bay am Strand in einer Bar das Wellenrauschen geniessen. Auch Boston Bay (3 USD pp), das Surfparadies, lädt zum Probieren des bekannten Boston Jerk ein. Das saftige Fleisch vom Grill sollten Sie sich nicht entgehen lassen.

11-12 . Tag Jamaikas Ostküste Jamaikas wunderschöne Ostküste bietet Ihnen viele Ausflugsmöglichkeiten. Wie wäre es mit einer ruhigen Bambusflossfahrt den Rio Grande hinab (90 USD pro Floss). Umringt von atemberaubender Natur und vielen Wasservögeln können Sie die Ruhe geniessen und die Seele baumeln lassen. Die Tour dauert ca. 2,5 Stunden. Es ist ratsam das Auto gleich an der Mündung (Ziel der Flossfahrt) abzustellen und einen Transport zum Startpunkt in den Bergen zu nehmen. Mit den Stränden Frenchman’s Cove (20 USD pp) und Winnifred Beach (Spende zum Erhalt des Strandes) haben Sie genug Möglichkeiten zum Relaxen. Auch in der berühmten Blue Lagoon können Sie sich nach Herzenslust erfrischen. (Eintritt frei, Parkgebühr am Tropical Lagoon Hotel 15 USD). Bei den Maroons in Moore Town können Sie die Nanny Falls Wasserfälle (20 USD pp) besichtigen und sich dort erfrischen.

13 . Tag Fahrt nach Ocho Rios Heute fahren Sie zu Ihrem nächsten Ziel, Ocho Rios. Auf dem Weg können Sie einen Zwischenstopp bei der Sunvalley Plantage (20USD pp) machen. Hier können Sie die Artenvielfalt von Obst, Gemüse und Pflanzen der Insel bestaunen. Auf der Tour erfahren Sie mehr zu medizinischem Nutzen und Anbau und werden am Ende mit Kostproben an frischen Säften und Früchten belohnt. Über der Bucht von Port Maria finden Sie den Firefly Aussichtspunkt. Von hier aus hat schon der Pirat Henry Morgan die feindlichen Schiffe kommen sehen. (15 USD pp)

14 . Tag Ocho Rios Ocho Rios bietet Ihnen heute die Möglichkeit einen oder mehrere der Wasserfälle zu entdecken. Ob Dunn’s River Falls (25 USD pp, es ist ratsam dafür Wasserschuhe zu tragen und möglichst früh nach Öffnung ab 8.30 Uhr da zu sein), Blue Hole (25 USD pp) oder Konoko Falls (20 USD pp), Sie haben die Wahl. Oder besuchen Sie die Green Grotto Tropfsteinhöhlen (geführte Tour, 20USD pp, ca. 45 Minuten) bei Runaway Bay. Im ehemaligen Zuhause der Taino Indianer wurde in den 80er Jahren der James Bond Film „Leben und Sterben lassen“ gedreht. Für Bob Marley Fans sollte der Weg nach Montego Bay über Nine Miles zum Bob Marley Mausoleum gehen. Hier in den Bergen ist die Reggae Legende geboren und fand auch ihre letzte Ruhe (geführte Tour auf englisch, ca. 45 Minuten lang, 30 USD pp). Sie fahren durch die Berge, wo die Strassen nun etwas holpriger werden. Gemütlicher ist die Bambusflossfahrt auf dem Martha Brae River bei Falmouth (99 USD pro Floss für 2 Personen, ca. 1 Stunde).

15 . Tag Montego Bay Bevor Sie heute Ihren Mietwagen abgeben und die Heimreise antreten, können Sie sich in Montego Bay noch das Rose Hall Great House (25 USD pp) anschauen und die Geschichte der weissen Hexe Annie Palmer hören, die hier ihr Unwesen trieb. Oder verbringen Sie die letzten Stunden entspannt am Doctor’s Cave Beach (8 USD pp).