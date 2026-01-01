Rundreise Martinique ab Fort-de-France

1 . Tag Fort-de-France – Trois Ilets Ankunft mit Air France in Martinique, Abholung des Mietwagens und Fahrt zum Hotel Bakoua, ein stilvolles Hotel direkt am Strand gelegen

2 . Tag Trois Ilets – Balata – Trois Ilets Heute können Sie die Südküste erkunden. Fahren Sie über die «Route des Anses», auf der Sie wunderschöne Aussichten z. B. zum «Diamantfelsen» haben, bis zur Ortschaft Diamant und weiter über das Fischerdörfchen Sainte Luce bis nach Sainte Anne. Nach einem kleinen Marktbesuch geht es zum herrlichen Strand „Grande Anse des Salines“. Von dort können Sie zu Fuss entlang kleiner Buchten bis zur «Savane des Pétrifications» (Savanne der Versteinerung) gehen, einer Wüstenlandschaft, die im Kontrast zur sonst üppigen Landschaft steht. Rückkehr zum Hotel.

3 . Tag Trois Ilets Machen Sie einen Abstecher zur „Savane des Esclaves“ bei Trois Ilets, bei der Sie in die Geschichte der Insel eintauchen werden. An Fort-de-France vorbei gelangen Sie auf die „Route des Traces“. Erster Halt an der Kirche Sacré Coeur de Balata, eine Miniaturkopie der Basilika von Montmartre in Paris. Weiter geht es zum wunderschönen Pflanzenpark „Jardin de Balata“. Anschliessend können Sie sich an einem der zahlreichen Wasserfälle erfrischen, zum Beispiel am „Saut des Gendarmes“. Die Sportlichen können auch zu den „Gorges des Falaises“ (Mini-Canyon) wandern, die bei einem Wasserfall enden.

4 . Tag Trois Ilets – Le Francois Am Morgen können Sie das nahegelegene Geburtshaus der Kaiserin Joséphine, der Gemahlin von Napoleon besichtigen, bevor Sie nach Le Francois zum Hotel Plein Soleil fahren, das aus mehreren kreolischen Villen besteht, die eine wunderbare Sicht auf die Bucht von Thalémont bieten. Hier sind Sie weitab vom Massentourismus und können die Ruhe geniessen. Lassen Sie sich vom Chefkoch verwöhnen; das Restaurant ist bekannt für seine aussergewöhnliche Küche.

5 . Tag Le Francois – La Caravelle – Le Francois Machen Sie einen Ausflug zur Halbinsel Caravelle und wandern Sie bis zum Leuchtturm, von wo aus sich ein herrlicher Panoramablick bietet. Mangrovenwald und Sandbuchten wechseln sich ab, so dass Sie zwischendurch ein erfrischendes Bad nehmen können. Wenn Sie bis nach Sainte Marie weiterfahren, können Sie die Rumfabrik Saint James besichtigen.

6 . Tag Le Francois – Saint Pierre – Le Francois Heute können Sie über die Ostküste und Morne-Rouge, an Ananas- und Bananenplantagen vorbei, bis nach Saint Pierre fahren. Die ehemalige Hauptstadt wurde 1902 durch den Vulkanausbruch des Mont Pelée vollkommen zerstört. Nur ein Gefangener in einer Gefängniszelle überlebte. Sie können die Ruinen des ehemaligen Theaters sowie das vulkanologische Museum besichtigen. Fahren Sie die Westküste entlang Richtung Süden nach Fort-de-France und machen Sie Halt am Platz «Grande Savane». Von hier aus können Sie zu Fuss die Bibliothek Schoelcher, die Kathedrale Saint Louis, den Justizpalast und das Museum des Departements erreichen, alles sehenswerte Gebäude. Rückkehr über Le Lamentin.

7 . Tag Le Francois Nutzen Sie den Vormittag zum Besuch der nahegelegenen «Habitation Clément», einem alten Herrenhaus im Kolonialstil aus dem 18. Jahrhundert. Dieser typisch kreolische Wohnsitz inmitten eines herrlichen Gartens beherbergt auch ein Rummuseum und das Spirituosenlager von Georges Louis Clément. Hier trafen sich einst die Präsidenten Georges Bush und Francois Mittérand. Nachmittags Aufbruch zum Flughafen zum Abflug nach Paris. Abgabe des Autos am Flughafen.