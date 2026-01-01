Jamaikas Höhepunkte ab Montego Bay

1 . Tag Ankunft Montego Bay Ankunft, Abholung am Flughafen von Irie Holiday Tours und Übernachtung in Montego Bay. Informationsgespräch zur Route mit möglichen Sehenswürdigkeiten auf Deutsch.

2 . Tag Montego Bay - Ocho Rios Nach dem Frühstück nehmen Sie Ihren Mietwagen entgegen. Nun kann die Reise beginnen! Heute begeben Sie sich zu Ihrem ersten Ziel, Ocho Rios. Wenn Sie sich für Geschichte interessieren, wäre ein Besuch eines Greathouses das Richtige für Sie. Im Rose Hall Greathouse (geführte Tour auf englisch, 25 USD pp, ca. 45 Minuten) hören Sie die Geschichte der weissen Hexe Annie Palmer und im Greenwood Greathouse (geführte Tour auf englisch, 20USD pp, ca.45 Minuten) erfahren Sie Einiges aus der Kolonialzeit. Sie können entlang der Küste fahren und bei Falmouth auf dem Martha Brae River eine gemütliche Bambusflossfahrt (99 USD pro Floss für 2 Personen, Dauer: 1 Stunde) machen. Das Städtchen Falmouth an sich ist auch sehenswert. Oder besuchen Sie die Green Grotto Tropfsteinhöhlen (geführte Tour, 20USD pp, ca. 45 Minuten) bei Runaway Bay. Im ehemaligen Zuhause der Taino Indianer wurde in den 80er Jahren der James Bond Film „Leben und Sterben lassen“ gedreht. Die direkte Fahrt von Montego Bay nach Ocho Rios beträgt knapp 2 Stunden. Für Bob Marley Fans sollte der Weg über Nine Miles zum Bob Marley Mausoleum gehen. Hier in den Bergen ist die Reggae Legende geboren und fand auch ihre letzte Ruhe. (geführte Tour auf englisch, ca. 45 Minuten lang, 30 USD pp) Sie fahren durch die Berge, wo die Strassen nun etwas holpriger werden. Die Fahrt von Montego Bay nach Nine Miles beträgt knapp 3 Stunden. Von Nines Miles nach Ocho Rios fahren Sie 1,5 Stunden.

3 . Tag Ocho Rios - Port Antonio Ocho Rios bietet Ihnen heute die Möglichkeit einen oder mehrere der Wasserfälle zu entdecken. Ob Dunn’s River Falls (25 USD pp, es ist ratsam dafür Wasserschuhe zu tragen und möglichst früh nach Öffnung ab 8.30 Uhr da zu sein), Blue Hole (25 USD pp) oder Konoko Falls (20 USD pp), Sie haben die Wahl. Auf Ihrem Weg nach Port Antonio können Sie einen Zwischenstopp bei der Sunvalley Plantage (20USD pp) machen. Hier können Sie die Artenvielfalt von Obst, Gemüse und Pflanzen der Insel bestaunen. Auf der Tour erfahren Sie mehr zu medizinischem Nutzen und Anbau und werden am Ende mit Kostproben an frischen Säften und Früchten belohnt.

4 . Tag Port Antonio Jamaikas wunderschöne Ostküste bietet Ihnen viele Ausflugsmöglichkeiten. Wie wäre es mit einer ruhigen Bambusflossfahrt den Rio Grande hinab (90 USD pro Floss). Umringt von atemberaubender Natur und vielen Wasservögeln können Sie die Ruhe geniessen und die Seele baumeln lassen. Die Tour dauert ca. 2,5 Stunden. Es ist ratsam das Auto gleich an der Mündung (Ziel der Flossfahrt) abzustellen und einen Transport zum Startpunkt in den Bergen zu nehmen. Mit den Stränden Frenchman’s Cove (20 USD pp), Winnifred Beach (Spende zum Erhalt des Strandes) oder Boston Bay Beach (3 USD pp) haben Sie genug Möglichkeiten zum Relaxen. Besuchen Sie auch einmal die Reach Falls Wasserfälle. Dies ist eine erfrischende Flusswanderung durch den Dschungel (10 USD pp). Auch in der berühmten Blue Lagoon können Sie sich nach Herzenslust erfrischen. (Eintritt frei, Parkgebühr am Tropical Lagoon Hotel 15 USD).

5 . Tag Port Antonio - Kingston Um Ihr heutiges Ziel Kingston zu erreichen, haben Sie 2 Möglichkeiten. Entweder Sie fahren an der Küste entlang durch kleine typisch jamaikanische Fischerdörfer. Oder Sie überqueren die Blue Mountains, Jamaikas höchste Berge, vorbei an Wasserfällen und Kaffeeplantagen (z. B. Old Tavern Coffee Estate 10 USD pp, geführte Tour in englisch durch die Plantage, ca. 30 Minuten, oder Craighton Coffee Estate 25 USD pp, geführte Tour in englisch, ca. 1,5 Stunden). Sie benötigen je Strecke ca. 4 Stunden. Gönnen Sie sich am Nachmittag das bekannte Eis im Devon House.

6 . Tag Kingston - Treasure Beach Am Morgen können Sie das Bob Marley Museum besuchen (25 USD pp, geführte Tour in englisch, ca. 1,5 Stunden), das ehemalige Wohnhaus des Reggae Stars. Oder wandeln Sie auf den Spuren der Piraten und besichtigen Sie die Ruinen vom Fort Charles in Port Royal (15 USD pp), der alten Piratenstadt. Für die Fahrt nach Treasure Beach benötigen Sie ca. 3,5 Stunden. Machen Sie dabei einen kurzen Stop am Lover’s Leap Aussichtspunkt auf den Klippen.

7 . Tag Treasure Beach Von Treasure Beach aus können Sie die Appleton Rumfabrik besuchen (39 USD pp, sonntags und montags geschlossen, geführte Tour in englisch, ca. 1 Stunde). Hier erklärt man Ihnen auf anschauliche Weise die Produktion des beliebten Jamaika Rums, welchen Sie anschliessend natürlich auch probieren dürfen. Erfrischen Sie sich in den YS Falls Wasserfällen (21 USD pp, montags geschlossen) oder machen Sie eine Bootstour zu den Krokodilen im Black River und zur Pelican Bar, der Bar mitten im Meer. (Kombitour von Treasure Beach aus 180 USD, oder Safari-Tour von Black River aus 20 USD pp, Pelican Bar Bootstour von Parottee aus 15 USD pp).

8 . Tag Treasure Beach - Negril Heute endet ihre Rundreise mit der Fahrt nach Negril. Auf dem Weg kommen Sie durch Belmont, dem Geburtsort von Reggae Musiker Peter Tosh, der hier im Mausoleum beigesetzt ist. In Negril erfolgt die Abgabe des Mietwagens. Ab jetzt heisst es Beine hoch legen und entspannen!