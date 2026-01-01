Off The Beaten Track ab Montego Bay

1 . Tag Ankunft Montego Bay Ankunft, Abholung am Flughafen von Irie Holiday Tours und Übernachtung in Montego Bay. Informationsgespräch zur Route mit möglichen Sehenswürdigkeiten auf Deutsch.

2 . Tag Montego Bay Nach dem Frühstück nehmen Sie Ihren Mietwagen entgegen. Nun kann die Reise beginnen! Wie wäre es, den Nationalvogel Jamaikas, den Doctorbird Kolibri in der Rockland Bird Sanctuary an der Flasche zu füttern (25 USD pp)? Wenn Sie sich für Geschichte interessieren, wäre ein Besuch eines Greathouses das Richtige für Sie. Im Rose Hall Greathouse (geführte Tour auf englisch, 25 USD pp, ca. 45 Minuten) hören Sie die Geschichte der weissen Hexe Annie Palmer und im Greenwood Greathouse (geführte Tour auf englisch, 20USD pp, ca.45 Minuten) erfahren Sie Einiges aus der Kolonialzeit. Am Abend können Sie das Naturspektakel des Glistening Waters (25 USD pp) bestaunen. Im Dunkeln leuchtet hier das Wasser in der Bucht auf Berührung. Oder verbringen Sie den Tag zum Ankommen relaxt am Doctor’s Cave Beach (8 USD pp).

3 . Tag Montego Bay - Brittonville Heute begeben Sie sich zu Ihrem nächsten Ziel, dem Geddes Greathouse in Brittonville. Sie fahren bis Runaway Bay entlang der Küste und können bei Falmouth auf dem Martha Brae River eine gemütliche Bambusflossfahrt (99 USD pro Floss für 2 Personen, Dauer: 1 Stunde) machen. Das Städtchen Falmouth an sich ist auch sehenswert. Oder besuchen Sie die Green Grotto Tropfsteinhöhlen (geführte Tour, 20USD pp, ca. 45 Minuten) bei Runaway Bay. Im ehemaligen Zuhause der Taino Indianer wurde in den 80er Jahren der James Bond Film „Leben und Sterben lassen“ gedreht. In Browns Town lohnt sich ein Spaziergang über den lokalen Bauernmarkt.

4 . Tag Sehenswürdigkeiten um Brittonville/Ocho Rios Für Bob Marley-Fans sollte der Weg heute nach Nine Miles führen. In diesem kleinen Dorf in den Bergen ist die Reggae Legende Bob Marley geboren und fand auch im Mausoleum ihre letzte Ruhe. (geführte Tour auf englisch, ca. 45 Minuten lang, 30 USD pp) Sie fahren durch die Berge, wo die Strassen nun etwas holpriger werden. Oder entdecken Sie in Ocho Rios einen oder mehrere der Wasserfälle. Ob Dunn’s River Falls (25 USD pp, es ist ratsam dafür Wasserschuhe zu tragen und möglichst früh nach Öffnung ab 8.30 Uhr da zu sein), Blue Hole (25 USD pp) oder Konoko Falls (20 USD pp), Sie haben die Wahl. Das Geddes Greathouse lädt aber auch zum Verweilen ein. Lassen Sie sich von Hausdame Sarah verwöhnen und geniessen Sie die frische Luft bei einem Relaxtag.

5 . Tag Brittonville - Port Antonio Auf Ihrem Weg nach Port Antonio können Sie einen Zwischenstopp bei der Sunvalley Plantage (20USD pp) machen. Hier können Sie die Artenvielfalt von Obst, Gemüse und Pflanzen der Insel bestaunen. Auf der Tour erfahren Sie mehr zu medizinischem Nutzen und Anbau und werden am Ende mit Kostproben an frischen Säften und Früchten belohnt.

6 . Tag Sehenswürdigkeiten um Port Antonio Jamaikas wunderschöne Ostküste bietet Ihnen viele Ausflugsmöglichkeiten. Wie wäre es mit einer ruhigen Bambusflossfahrt den Rio Grande hinab (90 USD pro Floss). Umringt von atemberaubender Natur und vielen Wasservögeln können Sie die Ruhe geniessen und die Seele baumeln lassen. Die Tour dauert ca. 2,5 Stunden. Es ist ratsam das Auto gleich an der Mündung (Ziel der Flossfahrt) abzustellen und einen Transport zum Startpunkt in den Bergen zu nehmen. Mit den Stränden Frenchman’s Cove (20 USD pp), Winnifred Beach (Spende zum Erhalt des Strandes) oder Boston Bay Beach (3 USD pp) haben Sie genug Möglichkeiten zum Relaxen. Besuchen Sie auch einmal die Reach Falls Wasserfälle. Dies ist eine erfrischende Flusswanderung durch den Dschungel (10 USD pp). Auch in der berühmten Blue Lagoon können Sie sich nach Herzenslust erfrischen. (Eintritt frei, Parkgebühr am Tropical Lagoon Hotel 15 USD).

7 . Tag Port Antonio - Blue Mountains Nach dem Frühstück verlassen Sie die Küste bei Buff Bay und biegen in die Blue Mountains ab, Jamaikas höchste Berge. Besuchen Sie die Maroons in Charles Town. Die Nachfahren der ehemaligen entlaufenen Sklaven halten hier ihre afrikanischen Traditionen am Leben (20 USD pp, Führung durch das Museum und Aufführung von Musik und Tanz, ca. 45 Minuten). Geniessen Sie die Aussichten und legen Sie ab und zu eine Pause zum Geniessen der Eindrücke ein. Die Strasse ist holprig und erfordert Ihre Aufmerksamkeit. Vorbei an Wasserfällen und Kaffeeplantagen können Sie die Kaffeebauern in Section besuchen, bevor Sie Ihre Unterkunft erreichen.

8 . Tag Blue Mountains Heute haben Sie die Möglichkeit, eine Wanderung durch die Blue Mountains zu machen. Ob die Nachtwanderung zum Blue Mountain Peak, dem höchsten Berg Jamaikas, dem versteckten Cinchona Botanical Garden oder dem Holywell Nationalpark, Wanderer kommen hier auf ihre Kosten. Sind Sie ein Kaffeeliebhaber können Sie eine Kaffeeplantage besuchen (z. B. Old Tavern Coffee Estate 10 USD pp, geführte Tour in englisch durch die Plantage, ca. 30 Minuten, oder Craighton Coffee Estate 25 USD pp, geführte Tour in englisch, ca. 1,5 Stunden).

9 . Tag Blue Mountains - Treasure Beach Nach dem Frühstück verlassen Sie die Berge und fahren über die Hauptstadt Kingston nach Südwesten ins Fischerdorf Treasure Beach. Bob Marley Fans sollten sich das Museum nicht entgehen lassen (25 USD pp, geführte Tour in englisch, ca. 1,5 Stunden). Oder wandeln Sie auf den Spuren der Piraten und besichtigen Sie die Ruinen vom Fort Charles in Port Royal (15 USD pp, geführte Tour in englisch, ca. 45 Minuten), der alten Piratenstadt. Für die Fahrt nach Treasure Beach benötigen Sie ca. 3,5 Stunden. Machen Sie dabei einen kurzen Stop am Lover’s Leap Aussichtspunkt auf den Klippen. Fischliebhaber machen einen Abstecher ins Dorf Aligator Pond, wo sich das bekannte Fisch- und Seafood Restaurant Little Ochie befindet.

10 . Tag Sehenswürdigkeiten in und um Treasure Beach Von Treasure Beach aus können Sie die Appleton Rumfabrik besuchen (39 USD pp, sonntags und montags geschlossen, geführte Tour in englisch, ca. 1 Stunde). Hier erklärt man Ihnen auf anschauliche Weise die Produktion des beliebten Jamaika Rums, welchen Sie anschliessend natürlich auch probieren dürfen. Erfrischen Sie sich in den YS Falls Wasserfällen (21 USD pp, montags geschlossen) oder machen Sie eine Bootstour zu den Krokodilen im Black River und zur Pelican Bar, der Bar mitten im Meer. (Kombitour von Treasure Beach aus 180 USD, oder Safari-Tour von Black River aus 20 USD pp, Pelican Bar Bootstour von Parottee aus 15 USD pp)

11 . Tag Treasure Beach - Negril Heute endet ihre Rundreise mit der Fahrt nach Negril. Etwas abseits können Sie die mitten im Dschungel gelegenen Mayfield Falls (25 USD pp) oder Benta River Falls entdecken (20 USD pp). Beides sind erfrischende Flusswanderungen. In Negril erfolgt die Abgabe des Mietwagens. Ab jetzt heisst es Beine hoch legen und entspannen!