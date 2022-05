Das Tauchparadies: In Kuba tauchen

Kuba Tauchreisen mit Nachttauchgängen, Steilwänden unter Wasser und bunten Fischen

In Kuba warten mehr als 500 Tauchspots und mehr als 30 Tauchzentren auf die sportlichen Gäste. Erfahrene Tauchlehrer bieten Schulungen und abenteuerliche, begleitete Tauchgänge an. Der Tauchspot Maria del Gorda bei Pinar del Rio gehört mit den schwarzen Korallen zu den interessantesten Revieren zum Schnorcheln und Tauchen in der Karibik. In der Nähe von Camagüey mit seiner sehenswerten Altstadt befindet sich, geschützt durch eines der schönsten Korallenriffe der Karibik, Camagüeys Playa Santa Lucia. Die Unterkünfte in diesem beliebten Tauchgebiet mit vielen schönen Revieren haben sich, wie auch andere Tauchhotels auf Kuba, meist auf Taucher und Wassersportler spezialisiert.