Romantik pur: Tanzferien auf Kuba

Salsa ist eine Mischung aus den traditionellen Gesängen der Sklaven und der spanischen Musiktradition, die in Kuba zu einer einmaligen Melange geführt hat. Kuba gilt nicht umsonst als das Ursprungsland der heute weltweit bekannten Musikrichtung. Nicht nur in der Hauptstadt kann man einen Salsa-Kurs auf Kuba buchen, sondern auch in der wunderschönen Stadt Santiago de Cuba, die ganz im Süden der Insel liegt. Deshalb bietet es sich an, von der Hauptstadt im Norden in Richtung Süden zu reisen, auf dem Weg Kuba intensiv zu erleben und zu entdecken – wie beispielsweise auf einer Wanderung durch die Sierra Maestra, in der sich der legendäre Fidel Castro mit seinen Rebellen versteckt hielt – und dann weiter nach Santiago zu reisen. Die so genannten Padre Pico Treppen sind ein weltbekanntes Motiv und beliebtes Fotosetting. Wer Lust auf Romantik pur hat, für den sind Tanzferien garantiert das Richtige.