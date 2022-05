Kuba bei Naturreisen erleben

Kuba hat grossartige Naturerlebnisse zu bieten: Einen immerfeuchten tropischen Regenwald, nebelverhangene Höhen, dicht bewaldete Berghänge, fruchtbare Ebenen, felsige Küsten und weite Sandstrände. Die Antilleninsel, auch "Königin der Karibik" genannt, hat in etwa die Form eines Krokodils (caimán verde). Die Schnauze zeigt in Richtung des Golf von Mexiko, der Schwanz zum Karibischen Meer. Die ursprünglichsten Naturlandschaften findet man an den Gebirgszügen der Sierra del Rosario und der Sierra de los Organos. Unsere erfahrenen Kuba Spezialisten kennen sich aus. Sie helfen Ihnen dabei, Ihre Kuba Naturreisen als Aktivreisen nach Ihren Bedürfnissen zu gestalten.