Das leuchtende Grün, das die Region von Pinar del Río 150 Kilometer westlich der Hauptstadt Havanna prägt, ist wie ein Markenzeichen. Als eine der schönsten ländlichen Regionen Kubas überzeugt diese Gegend im Landesinneren nicht mit grandiosen Stränden oder luxuriösen Hotels, dafür mit einem authentischen Reiseerlebnis. Was Sie hier sehen werden, ist das, was Sie bekommen - ein landwirtschaftliches Städtchen, in dem die Haustüren weit offenstehen, in dem jeder jeden kennt und in dem man als Besucher herzlich willkommen geheissen wird. Die Menschen kommen nicht wegen der Musik oder den Mojitos nach Viñales, sondern um in die wunderschöne Natur einzutauchen, in den zerklüfteten Mogotes (kegelförmige Kalksteinmonolithen) zu wandern, zu reiten oder mit dem Fahrrad durch einige der schönsten Landschaften Kubas zu fahren. Obwohl Tourismus in Viñales schon lange mit zum Alltag gehört, ist diese langsame, entspannte, wunderbar traditionelle Siedlung ein Ort, der sich hartnäckig weigert, eine Show zu veranstalten. Wenn Sie diese entspannte kleine Ortschaft in Ihren Kuba Ferien selbst entdecken möchten, beraten Sie unsere Kuba Spezialisten gerne.