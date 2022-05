Las Terrazas Reisen

Das bahnbrechende Ökodorf Las Terrazas geht auf ein Wiederaufforstungsprojekt aus dem Jahr 1968 zurück. Es wurde auf Überresten der ältesten Kaffeeplantagen in Kuba errichtet. Der Ort wurde über 50 Jahre von einigen weitsichtigen Kubanern errichtet, die über die voranschreitende Entwaldung besorgt waren. Las Terrazas ist zu einem Modell für nachhaltige Entwicklung und Umweltschutz geworden. Die weiss getünchten Häuser des Dorfes, welches an einem kleinen See liegt, beherbergen Läden mit lokalem Kunsthandwerk und sympathische Restaurants, wo Sie schmackhafte lokale Gerichte kosten können. Heute ist Sierra del Rosario ein UNESCO Biosphärenreservat, welches mehr als 800 geschützte Pflanzen- und 70 Vogelarten aufweist, die einst vom Aussterben bedroht waren. Die grösste Attraktion der Region ist die grüne Natur, die sich zum Wandern, Entspannen und zur Vogelbeobachtung eignet. Las Terrazas ist auch bei Reisenden aus Havanna beliebt, die auf Tagesausflügen hierhin reisen. Hotel Moka ist ein einzigartiges Ökohotel, das sich harmonisch in die bewaldeten Hänge einfügt. Das Design ist eine moderne Version spanischen Kolonialbaustils. Der Innenhof des Hotels wurde um einen riesigen alten Lindenbaum angelegt; im üppigen Garten steht Gästen ein Pool zur Verfügung. Gerne zeigen wir Ihnen Reisemöglichkeiten, wie sie Las Terrazas zu Beginn oder am Ende Ihrer Kuba Ferien einplanen können. Sprechen Sie mit unseren Kuba Spezialisten, die Ihnen gerne weitere Reisetipps geben.