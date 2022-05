Guardalavaca ist ein Badeort an der Nordküste Kubas, der sich entlang einer Reihe idyllischer, von grünen Hügeln umrahmten Stränden erstreckt. Was heute einer der beliebtesten Badeorte im äusseren Osten Kubas ist, hatte der Entdecker Christoph Kolumbus als den schönsten Küstenabschnitt genannt, den er jemals gesehen hatte. Besonders bekannt ist Guardalavaca für seine feinen Sandstrände wie Playa Esmeralda und Playa Pesquero. In den kristallklaren Gewässern vor diesen Küstenabschnitten finden sich ausgedehnte Korallenriffe mit einer artenreichen Unterwasserwelt, die farbig wie ein Regenbogen im Sonnenlicht glänzt. Wenn Sie über Holguin anreisen, können Sie für die Weiterreise nach Guardalavaca ein Mietauto am Flughafen anmieten, um in Ihre Strandferien zu fahren. Die Gegend ist über 600 Kilometer von Havanna entfernt und war früher ein Viehzuchtgebiet; Guardalavaca bedeutet so viel wie ‘die Kuh beschützen’. In den 1970er-Jahren begann Tourismus in der Region Einzug zu halten, aber verglichen mit anderen karibischen Reisezielen geht es in Guardalavaca noch immer verhältnismässig gemächlich zu. Sie haben die Wahl aus einer Reihe toller Strandhotels und Resorts. Wenn Sie sich auf Ihren Kuba Reisen Ruhe, Erholung, perfektes Strandvergnügen und ein tolles Angebot an Wassersport wünschen, sollten Sie sich mit unseren Kuba Spezialisten unterhalten. Wir unterbreiten Ihnen gerne ein massgeschneidertes Angebot für Ihre Kuba Ferien.