Highlights auf Ihren Kuba Reisen

Unsere Highlights auf Kuba

Aktivreisen Kuba

Informieren Sie sich bei unseren Spezialisten für Kuba und lassen Sie sich über die unzähligen Möglichkeiten beraten, die dieses Land auf Kuba Rundreisen oder Karibikferien mit Kuba all inklusive für Sie bereithält. All inklusive Angebote, die besonders beliebt bei Familien mit Kindern sind, gehören mittlerweile zum Standard, den Kuba Hotels für Ihre Kuba Badeferien bieten. Wassersportfreunde finden vor allem in Varadero ein wahres Paradies zum Surfen, Hochseeangeln und Schwimmen. Nur ein Katzensprung entfernt liegt das kleine Eiland Cayo Santo Maria. Es wie geschaffen für ruhige erholsame Ferien, abseits vom Trubel des quirligen Badeortes.

Taucher werden Cayo Coco bevorzugen. Die vielen Korallenriffe stehen für perfekte Unterwassererlebnisse. Naturfreunde dagegen lieben die Insel wegen der vielen Wasservögel in den seichten Buchten. Flamingos und die "Roten Ibisse" beschrieb bereits Ernest Hemingway in seinem Roman "Inseln im Strom". Zu der kleinen unbewohnten Insel Cayo Guillermo führt die Brücke "Puente Hemingway" hinüber. Beide Inseln stehen für Relaxen an weissen Pulverstränden und alle Arten von Wassersport. Auch auf Kuba zu tauchen ist immer mit Abenteuern an versunkenen Schiffswracks und spektakulären Riffs verbunden.