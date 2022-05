Jamaika Mietwagenrundreisen

Willkommen im Land des Reggaes

Jamaika auf eigene Faust zu erkunden ist kein Problem. Fly and Drive ist das beste Angebot, um Land und Leute mit einer individuellen Mietwagenrundreise kennenzulernen. Erholen Sie sich erst einmal in Ihrem Hotel von dem langen Flug und passen sich dem Klima an. Starten Sie dann über gut befahrbare Strassen und stellen fest, wie abwechslungsreich die Landschaft ist. Reggae ist auf Jamaika weit mehr als eine Musikrichtung. Mit Bob Marley nahm Reggae hier seinen Ursprung und wurde durch Harry Belafonte mit «Oh Island in the Sun» unsterblich.

Sehenswertes, spannende Attraktionen und Legenden

Mit dem Mietwagen Jamaika zu entdecken, ist die reizvollste Art, die Insel und ihre Menschen zu erleben und alle attraktiven Orte anfahren zu können. Besuchen Sie den Ort, an dem Christoph Columbus das Land erreicht hat. Das Freilichtmuseum im Columbus Park an der Discovery Bay erzählt seine Geschichte. Den besonderen Kick erleben Sie an Jamaikas grösster Attraktion, wenn Sie die Kaskaden der Dunns River Falls bei Ocho Rios erklimmen. Eine nasse Angelegenheit wird auch die Flossfahrt auf dem Rio Grande bevor Sie zu den hoch aufragendenden Blue Mountains weiter fahren und bei einer Wanderung die höchsten Berge Jamaikas bezwingen.

Geliebt und viel besungen - die Hauptstadt Kingston Town

Die lebendige Hafenstadt Kingston ist der Geburtsort von Bob Marley und Heimat des legendären Sprintstars Usain Bolt. Eine Menge Sehenswürdigkeiten wollen von Ihnen bewundert werden, beispielsweise das Bob-Marley-Museum im ehemaligen Wohnhaus des Musikers und das dreistöckige, weiße Devon House im Kolonialstil, vom ersten farbigen Millionär George Stiebel errichtet. An der Bar Ihres Hotels werden Sie die Legende von dem verliebten Sklavenpaar erfahren. Weil sie einst getrennt voneinander auf andere Inseln verkauft werden sollten, stürzten sie sich von den Klippen von Lovers Leap. Zu einer Rundreise auf Jamaika gehören neben Strandbesuchen und Stadtbummeln auch Besuche auf den Kaffee- und Zuckerrohrplantagen. Nehmen Sie teil an einer Rum-Verkostung in den Destillerien im Süden der Insel. Doch Achtung: Die Gesetze des Landes, was Alkohol am Steuer betrifft, sind sehr streng. Wenn Sie den Rum probieren, verzichten Sie lieber auf die anschliessende Rückfahrt ins Hotel. Ansonsten gibt es keine Besonderheiten im Strassenverkehr. Neben den individuellen Rundreisen bieten wir Ihnen, als Spezialist für Karibik-Reisen, selbstverständlich auch geführte Rundreisen an. Alternativ können Sie sich einer Gruppenreise anschliessen und mit Gleichgesinnten bei kompetenter Betreuung durch unsere Reiseleitung Ihre Ferien verbringen. Wir übernehmen für Sie die Flugbuchung, die Hotelreservierung, die Buchung des Mietwagens und die Planung für eine erlebnisreiche Rundreise auf Jamaika.