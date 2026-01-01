Entdeckungstour Jamaika ab Montego Bay

1 . Tag Ankunft Montego Bay Ankunft, Abholung am Flughafen von Irie Holiday Tours und Übernachtung in Montego Bay. Informationsgespräch zur Route mit möglichen Sehenswürdigkeiten auf deutsch.

2 . Tag Montego Bay - Ocho Rios Nach dem Frühstück nehmen Sie Ihren Mietwagen entgegen. Nun kann die Reise beginnen! Ihr erstes Ziel ist Ocho Rios. Wenn Sie sich für Geschichte interessieren, wäre ein Besuch eines Greathouses das Richtige für Sie. Im Rose Hall Greathouse (geführte Tour auf englisch, 25 USD pp, ca. 45 Minuten) hören Sie die Geschichte der weissen Hexe Annie Palmer und im Greenwood Greathouse (geführte Tour auf englisch, 20USD pp, ca.45 Minuten) erfahren Sie Einiges aus der Kolonialzeit. Sie können entlang der Küste fahren und bei Falmouth auf dem Martha Brae River eine gemütliche Bambusflossfahrt (99 USD pro Floss für 2 Personen, Dauer: 1 Stunde) machen. Das Städtchen Falmouth an sich ist auch sehenswert. Oder besuchen Sie die Green Grotto Tropfsteinhöhlen (geführte Tour, 20USD pp, ca. 45 Minuten) bei Runaway Bay. Im ehemaligen Zuhause der Taino Indianer wurde in den 80er Jahren der James Bond Film „Leben und Sterben lassen“ gedreht. Die direkte Fahrt von Montego Bay nach Ocho Rios beträgt knapp 2 Stunden. Für Bob Marley Fans sollte der Weg über Nine Miles zum Bob Marley Mausoleum gehen. Hier in den Bergen ist die Reggae Legende geboren und fand auch ihre letzte Ruhe. (geführte Tour auf englisch, ca. 45 Minuten lang, 30 USD pp) Sie fahren durch die Berge, wo die Strassen nun etwas holpriger werden. Die Fahrt von Montego Bay nach Nine Miles beträgt knapp 3 Stunden. Von Nines Miles nach Ocho Rios fahren Sie 1,5 Stunden.

3 . Tag Ocho Rios - Kingston Am Morgen können Sie gleich früh die berühmten Dunn’s River Falls Wasserfälle erklimmen (25 USD pp, es ist ratsam dafür Wasserschuhe zu tragen und möglichst früh nach Öffnung ab 8.30 Uhr da zu sein). Oder erfrischen Sie sich im Blue Hole (25 USD pp). Auf der Fahrt nach Kingston können Sie die Mautstrasse nutzen (nur in Landeswährung JMD zahlbar) oder aber Sie fahren entlang des Rio Cobre die Landstrasse. Bei Ewarton können Sie die Worthy Park Rumfabrik besichtigen. Oder verbringen Sie den Tag in der Hauptstadt Kingston. Hier können Sie das Bob Marley Museum besuchen (25 USD pp, geführte Tour in englisch, ca. 1,5 Stunden), das ehemalige Wohnhaus des Reggae Stars. Oder wandeln Sie auf den Spuren der Piraten und besichtigen Sie die Ruinen vom Fort Charles in Port Royal (15 USD pp), der alten Piratenstadt. Ein Eis im Devon House dürfen Sie sich auch nicht entgehen lassen.

4 . Tag Kingston - Treasure Beach Nach dem Frühstück verlassen Sie Kingston und begeben sich nach Treasure Beach. Für die Fahrt benötigen Sie ca. 3,5 Stunden. Machen Sie dabei einen kurzen Stop am Lover’s Leap Aussichtspunkt auf den Klippen. Fischliebhaber machen einen Abstecher ins Dorf Aligator Pond, wo sich das bekannte Fisch- und Seafood Restaurant Little Ochie befindet.

5 . Tag Sehenswürdigkeiten in und um Treasure Beach Von Treasure Beach aus können Sie die Appleton Rumfabrik besuchen (39 USD pp, sonntags und montags geschlossen, geführte Tour in englisch, ca. 1 Stunde). Hier erklärt man Ihnen auf anschauliche Weise die Produktion des beliebten Jamaika Rums, welchen Sie anschliessend natürlich auch probieren dürfen. Erfrischen Sie sich in den YS Falls Wasserfällen (21 USD pp, montags geschlossen) oder machen Sie eine Bootstour zu den Krokodilen im Black River und zur Pelican Bar, der Bar mitten im Meer. (Kombitour von Treasure Beach aus 180 USD, oder Safari-Tour von Black River aus 20 USD pp, Pelican Bar Bootstour von Parottee aus 15 USD pp)

6 . Tag Treasure Beach - Negril Heute endet ihre Rundreise mit der Fahrt nach Negril. Etwas abseits können Sie die mitten im Dschungel gelegenen Mayfield Falls (25 USD pp) oder Benta River Falls entdecken (20 USD pp). Beides sind erfrischende Flusswanderungen. In Negril erfolgt die Abgabe des Mietwagens. Ab jetzt heisst es Beine hoch legen und entspannen!