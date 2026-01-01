Auf der Anlage liegen gesamthaft 27 Villen und 36 Zimmer. Umgeben von rund 12 Hektar tropischer Gärten verteilen sich die Zimmer auf einem Hügel mit herrlicher Aussicht auf die Round Hill Bay mit Strand und karibischen Meer. Die Oceanview Zimmer liegen im Pineapple House oberhalb des Strandes und im Obergeschoss. Zur eleganten Ausstattung gehören Klimaanlage und Kaffee-/Teekocher. Die Oceanfront Zimmer liegen im Erdgeschoss und haben zusätzlich eine Terrasse.

Die Deluxe Villa Suiten befinden sich in den Villen, sind exklusiv ausgestattet, sehr geräumig und besitzen ein Schlafzimmer, einen Wohnbereich, eine Terrasse und einen Garten. Die Deluxe Villa Suiten Pool haben zusätzlich einen Pool zur gemeinsamen Nutzung der Villengäste.