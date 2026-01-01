Round Hill Hotel
Montego Bay
Beschreibung
Einleitung
Das Round Hill Hotel zählt zu den Top Adressen in der Karibik. Mit Designermöbeln ausgestattet hat es den Glamour und Charme der fünfziger Jahre bewahrt. Prominente und Literaten besitzen hier ihre Villen. Geniessen Sie das luxuriöse koloniale Ambiente und die karibische Gastfreundschaft.
Lage
Die Hotelanlage liegt direkt an einem Privatstrand westlich von Montego Bay. Zum Flughafen Montego Bay sind es ca. 20 Minuten.
Angebot
Kulinarisch verwöhnt werden Sie in mehreren Restaurants und einer Bar. In der herrlichen tropischen Umgebung befindet sich zudem ein grosser Infinity Pool. Im exklusiven Spa, das in einem restaurierten Plantagenhaus aus dem 18. Jahrhundert in einer separaten Bucht liegt, werden u.a. Aromatherapien mit eigens zusammengestellten Round Hill Produkten angeboten. Gratis WIFI.
Zimmer
Auf der Anlage liegen gesamthaft 27 Villen und 36 Zimmer. Umgeben von rund 12 Hektar tropischer Gärten verteilen sich die Zimmer auf einem Hügel mit herrlicher Aussicht auf die Round Hill Bay mit Strand und karibischen Meer. Die Oceanview Zimmer liegen im Pineapple House oberhalb des Strandes und im Obergeschoss. Zur eleganten Ausstattung gehören Klimaanlage und Kaffee-/Teekocher. Die Oceanfront Zimmer liegen im Erdgeschoss und haben zusätzlich eine Terrasse.
Die Deluxe Villa Suiten befinden sich in den Villen, sind exklusiv ausgestattet, sehr geräumig und besitzen ein Schlafzimmer, einen Wohnbereich, eine Terrasse und einen Garten. Die Deluxe Villa Suiten Pool haben zusätzlich einen Pool zur gemeinsamen Nutzung der Villengäste.
Aktivitäten
Fitnesscenter, Joggingtrail, Glasbodenboot, Kajak, Schnorcheln, Windsurfen, Tennis
Preis auf Anfrage
Loading map...