Dominikanische Republik für Einsteiger ab Santo Domingo

1 . Tag Santo Domingo Transfer zum Hotel in Santo Domingo. Zeit, um Santo Domingo auf eigene Faust zu erkunden.

2 . Tag Aufenthalt in Santo Domingo Verschiedene Ausflüge auf eigene Faust möglich.

3 . Tag Santo Domingo – La Vega – Jarabacoa (150 km – 2 Std 30 Min) Heute wird Sie ein Mitarbeiter unserer Agentur in Ihrem Hotel besuchen und Ihnen ein kurzes Briefing geben. Danach werden Sie zur Mietwagenstation gefahren. Nach der Mietwagenübernahme geht es Richtung Norden. Sie befahren den Aufstieg in die Bergwelt der Cordillera Central. Die kleine Stadt Jarabacoa liegt hier auf 600 m über dem Meeresspiegel und ist umgeben von Pinienwäldern, Flüssen, Bergen und Tälern. Der Luftkurort ist das Zentrum für Wanderfreunde und Naturliebhaber.

4 . Tag Jarabacoa – San Francisco de Macorís – Las Galeras (220 km – 4 Std 30 Min) Bevor Sie Jarabacoa verlassen können Sie die Kaffeefabrik «Monte Alto» besichtigen. Anschliessend geht die Route Richtung San Francisco de Macorís. Das heutige Ziel ist die Peninsula Samana. Die Halbinsel ist geprägt durch eine paradiesische Tropenlandschaft mit einsamen Stränden in versteckten Buchten, sauberen Gebirgsflüssen und schroffen Felsküsten.

5 . Tag Aufenthalt in Las Galeras Lassen Sie an den wunderschönen und einzigartigen Sandstränden dieser Halbinsel die Seele baumeln.

6 . Tag Las Galeras – Bayahibe (300 km – 4 Std 30 Min) Nach einer längeren Fahrt voller Eindrücke in Richtung Süden erreichen Sie das Dorf Bayahibe. Da diese Fahrt sehr lang ist, empfehlen wir Ihnen, unterwegs La Cueva de las Maravillas zu besuchen. Ein Höhlensystem mit unterirdischen Flussläufen und die grösste erschlossene Tropfsteinhöhle der Dominikanischen Republik. Sie birgt viele beeindruckende Zeichnungen der Taino Indianer. Auch das Labyrinth im gleiche Komplex ist einen Besuch wert – hier können Sie Ihren Orientierungssinn auf die Probe stellen.

7 . Tag Aufenthalt in Bayahibe Sie können eigentlich nicht Bayahibe verlassen, ohne die Isla Saona besucht zu haben. Saona hat wohl einen der schönsten, weissen karibischen Strände, umgeben von türkisblauem, klarem Wasser. Es gibt unzählige Katamarane und Schnellboote, die den Ausflug täglich anbieten. Bei Ihrem persönlichen Briefing in Santo Domingo erläutern wir Ihnen sämtliche Details.

8 . Tag Bayahibe – Punta Cana Geniessen Sie den Vormittag im Bayahibe. Fahren Sie anschliessend gemäss Ihrer Flugdaten zum Flughafen. Das Auto können Sie am Flughafen zurückgeben. Da Sie das Auto an einem anderen Ort abgeben, als Sie es übernommen haben, ist eine Rückführgebühr bei Abgabe des Mietwagens zu bezahlen. Diese wird Ihnen bei der Abholung von ihrer Kreditkarte abgerechnet.