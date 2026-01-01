Bärenbeobachtung Knight Inlet Lodge 4 Tage ab Campbell River

Sie fahren zur nahegelegenen Wasserflugzeug- Basis, von wo Sie gegen 9 Uhr in ca. 45 Minuten zur Knight Inlet Lodge fliegen. Nach dem Zimmerbezug und einer kurzen Einführung unternehmen Sie eine erste Bootstour. Am Nachmittag begeben Sie sich bereits auf die erste Bärenbeobachtungstour.

Sie verbringen die Zeit mit verschiedenen Ausflügen und Aktivitäten. Entdecken Sie die faszinierende Welt der Bären, die in der Umgebung der Lodge leben. Im Frühjahr und Sommer finden die Bärenbeobachtungstouren per Boot statt, im Herbst von Beobachtungsplattformen aus. Am Abend lauschen Sie den Worten der Gastgeber, die unzählige Geschichten über die Geheimnisse der Region kennen.

Rückkehr nach Campbell River

Heute haben Sie noch einmal die letzte Möglichkeit, eine Bootstour zu unternehmen, bevor Sie gegen 10:30 Uhr nach Campbell River zurück fliegen. Bitte planen Sie Ihre Weiterreise erst ab ca. 11:30 Uhr!



Das erwartet Sie in der Lodge



Lage: Die Lodge befindet sich in der Fjordlandschaft zwischen Vancouver Island und der Küste von British Columbia. Der genaue Standort ist die Bucht Glendale Cove, inmitten unberührter Natur.

Durch ihre Lage ist die Lodge nur per Boot oder Wasserflugzeug erreichbar. Campbell River liegt ungefähr 80 Kilometer in südlicher Richtung.



Unterkunft: Den Gästen stehen ein Esszimmer und eine Veranda zur Verfügung. Dort können sowohl die ausgezeichneten lokalen Speisen eingenommen als auch in Ruhe die Natur genossen werden.



Zimmer: 18 einfache, aber gemütlich eingerichtete Zimmer. Telefon, WIFI oder TV sucht man jedoch vergebens.

Nur das Haupthaus der Lodge verfügt über ein Telefon.



Aktivitäten: Zahlreiche Aktivitäten wie geführte Bärenbeobachtungstouren, eine Bootsfahrt durch Glendale Cove, Kajak fahren oder Wandern durch die einzigartige Natur warten auf die Gäste. Tauchen Sie ein in die unberührte Natur und geniessen Sie die Ruhe und Entspannung.