Bärenbeobachtung mit dem Bärenflüsterer ab Likely

Den Futterplätzen im Laufe der Jahreszeiten folgend, erleben Sie Grizzlybären auf ursprüngliche Art und Weise. Sie befinden sich im Cariboo County, ca. 100 km von Williams Lake.



Am Quesnel Lake, dem tiefsten Süsswasserfjordsee der Welt, liegt die Northern Lights Lodge, welche aus einem Haupthaus und 7 Cabins mit gemütlichen Zimmern und einladenden Terrassen besteht. In der Wolf Cabin befindet sich der Essensbereich und hier gibt es auch WIFI-Empfang. In Begleitung eines erfahreren «Bear Whisperers» folgen Sie den Grizzlies und Schwarzbären zu ihren bevorzugten Aufenthaltsorten.



Reisedaten

Täglich vom 01.05. - 29.07.

Jeden dritten Tag vom 02.08. - 13.10.