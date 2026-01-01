Bärenbeobachtung mit dem Bärenflüsterer ab Likely
Bärenbeobachtung mit dem Bärenflüsterer ab Likely
ab CHF 2435.– / pro Person
ab/bis Likely
Highlights:
- Intensive Bärenbeobachtung mit „Bear Whisperer“
- Einmalige Lage am Quesnel Lake
- Tierwelt hautnah erleben
- Gemütliche Lodge-Atmosphäre
4 Tage / 3 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag 1. Tag
Individuelle Anreise nach Likely. Wenn Sie bis 13:00 Uhr in der Lodge einchecken, können Sie an einer Gold-Rush-Trail-Tour teilnehmen, bevor um 17:00 Uhr ein Begrüssungstreffen stattfindet. Nutzen Sie den Abend für einen Spaziergang am Fluss.
2-3. Tag 2. & 3. Tag
Zu Fuss oder mit dem Boot brechen Sie in Gruppen von 4 bis 6 Personen zu ganztägigen Bärenbeobachtungstouren auf. Während die Tiere im Sommer zwischen den Beerensträuchern des Hochlands anzutreffen sind, laben sie sich im Herbst an den fischreichen Flussläufen. Auch andere Tiere wie Elche, Biber, Otter und verschiedene Vogelarten lassen sich mit etwas Glück erspähen. Am Abend können Sie in der Lodge ausspannen oder einen Spaziergang durch den Ort machen.
4. Tag 4. Tag
Individuelle Weiterreise.
Bärenbeobachtung 4 Tage ab/von Likely
- 3 Übernachtungen in der Northern Lights Lodge
- Vollpension (ab Abendessen 1. Tag, bis Frühstück 4. Tag)
- Geführte Bärenbeobachtungstouren
- Geführte Gold-Rush-Trail-Tour bei Anreise bis 13 Uhr
- Trinkgelder
- Taxen und Steuern
- Weitere Mahlzeiten
- Getränke
- In der Regel kommen 4-6 Gäste auf einen Guide. Die maximale Teilnehmerzahl liegt bei 12 Gästen.
- Mindestalter: 12 Jahre
- Ein gutes Fitness-Level während der Hochsaison nötig. Während der Tiefsaison ist kein spezielles Fitness-Level erforderlich, da die Teilnehmer mit Geländewagen transportiert werden können.
Preise
4 Tage / 3 Nächte ab CHF 2435.– / pro Person