Kanu-Abenteuer im Wells Gray Provincial Park ab Clearwater
Kanu-Abenteuer im Wells Gray Provincial Park ab Clearwater
ab CHF 515.– / pro Person
ab/bis Clearwater
Highlights:
- Kanuabenteuer in wilder Natur
- Wildcamping mit Natur pur
- Tierbeobachtung am Ufer
- Besuch spektakulärer Wasserfälle
3 Tage / 2 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag 1. Tag
Individuelle Anreise zum Blue Grouse Country Inn in Clearwater, wo Sie Ihren Guide treffen. Nachdem Sie die Ausrüstung für die nächsten Tage verstaut und sich mit Ihrem Kanu vertraut gemacht haben, paddeln Sie los. Nach Stopps beim Green Mountain-Aussichtspunkt und den Dawson Falls erreichen Sie den herrlich gelegenen Campingplatz, wo Sie Ihre Zelte aufschlagen
2. Tag 2. Tag
Sie erkunden den Clearwater Lake und halten sich dabei häufig in der Nähe des Ufers auf, wo sich mit etwas Glück Wildtiere blicken lassen. Der Mount Huntley und Garnet Peak bilden dabei den stimmigen Hintergrund. Wenn es das Wetter zulässt, unternehmen Sie eine ca. einstündige Wanderung zu einem Aussichtspunkt oberhalb des Sees. Zurück auf dem Campingplatz können Sie am Feuer ausspanne
3. Tag 3. Tag
Nach dem Frühstück paddeln Sie zurück zum Startpunkt. Von hier unternehmen Sie einen Ausflug zum Bailey’s Chute, wo vor allem im August Lachse springen, und zu den eindrücklichen Helmcken Falls. Mit der Rückkehr zum Blue Grouse Country Inn endet Ihr Abenteuer.
Erlebnisreise 3 Tage von/bis Clearwater
- 2 Übernachtungen in einfachen Zelten ohne Komfort
- Vollpension (ab Mittagessen 1. Tag, bis Mittagessen 3. Tag)
- Alkoholfreie Getränke
- Geführte Kanutouren
- Uferwanderungen
- Kanus und Kanuausrüstung
- Zelte, Isomatten und Kochausrüstung
- Taxen und Steuern
- Weitere Mahlzeiten und Getränke
- Schlafsack und Kissen
- Taschenlampe
- Trinkgelder (ca. CAD 10 pro Person / Tag)
- Mindestalter: 6 Jahre
- Kinderpreise auf Anfrage.
- Es gibt ausser einem Plumpsklo keine sanitären Einrichtungen und die Verwendung von Seife und Shampoo sollte auf ein absolutes Minimum beschränkt werden. Die Mitnahme von feuchten Desinfektions- und Reinigungstüchern, die verbrannt werden können, wird empfohlen.
Preise
3 Tage / 2 Nächte ab CHF 515.– / pro Person