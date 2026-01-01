1 . Tag 1. Tag Individuelle Anreise zum Blue Grouse Country Inn in Clearwater, wo Sie Ihren Guide treffen. Nachdem Sie die Ausrüstung für die nächsten Tage verstaut und sich mit Ihrem Kanu vertraut gemacht haben, paddeln Sie los. Nach Stopps beim Green Mountain-Aussichtspunkt und den Dawson Falls erreichen Sie den herrlich gelegenen Campingplatz, wo Sie Ihre Zelte aufschlagen

2 . Tag 2. Tag Sie erkunden den Clearwater Lake und halten sich dabei häufig in der Nähe des Ufers auf, wo sich mit etwas Glück Wildtiere blicken lassen. Der Mount Huntley und Garnet Peak bilden dabei den stimmigen Hintergrund. Wenn es das Wetter zulässt, unternehmen Sie eine ca. einstündige Wanderung zu einem Aussichtspunkt oberhalb des Sees. Zurück auf dem Campingplatz können Sie am Feuer ausspanne

3 . Tag 3. Tag Nach dem Frühstück paddeln Sie zurück zum Startpunkt. Von hier unternehmen Sie einen Ausflug zum Bailey’s Chute, wo vor allem im August Lachse springen, und zu den eindrücklichen Helmcken Falls. Mit der Rückkehr zum Blue Grouse Country Inn endet Ihr Abenteuer.