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Kanu-Abenteuer im Wells Gray Provincial Park ab Clearwater

Rücken Sie Ihre Paddel zurecht und erkunden Sie die Landschaft und Tierwelt des Wells Gray Provincial Parks vom Wasser aus. Diese Aktivtour verspricht unvergessliche Erinnerungen.

Der Clearwater Lake bildet den Schauplatz für dieses unvergleichliche Erlebnis. Eine ausführliche Lektion in Sachen Paddeltechnik und Umweltetikette – danach starten Sie Ihr Abenteuer in der Wildnis. Übernachtet
wird auf einem einfachen Campingplatz mit Plumpsklo, Picknicktischen, Feuerstelle und bärensicheren Behältern.

Reisedaten
14.06.-06.09., jeweils samstags
Kanu-Abenteuer im Wells Gray Provincial Park ab Clearwater
ab CHF 515.– / pro Person
ab/bis Clearwater
Highlights:
- Kanuabenteuer in wilder Natur
- Wildcamping mit Natur pur
- Tierbeobachtung am Ufer
- Besuch spektakulärer Wasserfälle
Icon calendar 3 Tage / 2 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag 1. Tag

Individuelle Anreise zum Blue Grouse Country Inn in Clearwater, wo Sie Ihren Guide treffen. Nachdem Sie die Ausrüstung für die nächsten Tage verstaut und sich mit Ihrem Kanu vertraut gemacht haben, paddeln Sie los. Nach Stopps beim Green Mountain-Aussichtspunkt und den Dawson Falls erreichen Sie den herrlich gelegenen Campingplatz, wo Sie Ihre Zelte aufschlagen

2. Tag 2. Tag

Sie erkunden den Clearwater Lake und halten sich dabei häufig in der Nähe des Ufers auf, wo sich mit etwas Glück Wildtiere blicken lassen. Der Mount Huntley und Garnet Peak bilden dabei den stimmigen Hintergrund. Wenn es das Wetter zulässt, unternehmen Sie eine ca. einstündige Wanderung zu einem Aussichtspunkt oberhalb des Sees. Zurück auf dem Campingplatz können Sie am Feuer ausspanne

3. Tag 3. Tag

Nach dem Frühstück paddeln Sie zurück zum Startpunkt. Von hier unternehmen Sie einen Ausflug zum Bailey’s Chute, wo vor allem im August Lachse springen, und zu den eindrücklichen Helmcken Falls. Mit der Rückkehr zum Blue Grouse Country Inn endet Ihr Abenteuer.

Erlebnisreise 3 Tage von/bis Clearwater
Im Preis inbegriffen
  • 2 Übernachtungen in einfachen Zelten ohne Komfort
  • Vollpension (ab Mittagessen 1. Tag, bis Mittagessen 3. Tag)
  • Alkoholfreie Getränke
  • Geführte Kanutouren
  • Uferwanderungen
  • Kanus und Kanuausrüstung
  • Zelte, Isomatten und Kochausrüstung
  • Taxen und Steuern
Nicht im Preis inbegriffen
  • Weitere Mahlzeiten und Getränke
  • Schlafsack und Kissen
  • Taschenlampe
  • Trinkgelder (ca. CAD 10 pro Person / Tag)
Hinweise
  • Mindestalter: 6 Jahre
  • Kinderpreise auf Anfrage.
  • Es gibt ausser einem Plumpsklo keine sanitären Einrichtungen und die Verwendung von Seife und Shampoo sollte auf ein absolutes Minimum beschränkt werden. Die Mitnahme von feuchten Desinfektions- und Reinigungstüchern, die verbrannt werden können, wird empfohlen.

Preise
3 Tage / 2 Nächte ab CHF 515.– / pro Person

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