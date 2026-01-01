Wal- und Grizzly-Abenteuer mit dem Kajak ab Port McNeill

Diese Tour ist die perfekte Wahl für Reisende, die sich gerne aktiv in der Natur bewegen und die einzigartige Landschaft und Tierwelt abseits der Touristenströme entdecken möchten.



In den Gewässern der Johnstone Strait am nördlichen Ufer von Vancouver Island befindet sich das Base Camp für Ihr Kajak-Abenteuer. Die Gegend ist eine bevorzugte Route von Orcas und Buckelwalen sowie vielen anderen Meeressäugetieren. Das Camp bietet komfortable Zelte inmitten der Wildnis, welche mit Holzböden, Campingbetten und Schlafsack ausgestattet sind. Zum Camp gehören eine Küche, ein Essbereich sowie ein Plumpsklo. Auf Wunsch gibt es warmes Wasser zum Duschen.



Reisedaten

27.06.-19.09., jeweils freitags