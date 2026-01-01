Wal- und Grizzly-Abenteuer mit dem Kajak ab Port McNeill
Wal- und Grizzly-Abenteuer mit dem Kajak ab Port McNeill
ab CHF 2095.– / pro Person
ab/bis Port McNeill
Highlights:
- Orca- & Walbeobachtung vom Kajak aus
- Abenteuerliches Base Camp in der Wildnis
- Grizzlybeobachtung per Boot
- Intensive Naturerfahrung auf dem Wasser
5 Tage / 4 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Anreise
Individuelle Anreise nach Port McNeill. Um 20 Uhr findet ein Vorbereitungstreffen mit Ihrem Guide statt. 1 Nacht im Black Bear Resort o.ä.
2. Tag Kajaktour
Mit dem Wassertaxi gelangen Sie in ungefähr 50 Minuten zum Base Camp. Nach einer Einführung in Sachen Kajak fahren und Sicherheit brechen Sie nach dem Mittagessen zu einer ersten Kajatour
3-4. Tag Kajak Ausflüge
Sie verbringen Zeit in der unberührten Wildnis und lernen auf Ausflügen mit dem Kajak die örtliche Landschaft, Flora und Fauna kennen. Wale, Weisskopfseeadler und andere Tiere halten sich oft hier auf.
5. Tag Highlight: Bärenbeobachtung
Heute steht noch ein besonderes Highlight auf dem Programm: Frühmorgens geht es los zu einer Bärenbeobachtungstour. Mit dem Boot fahren Sie zu Plätzen, an denen sich die Grizzlies gerne aufhalten. Gegen 17 Uhr kehren Sie zurück nach Port McNeill.
Abenteuer mit dem Kajak 5 Tage ab / bis Port McNeill (Vancouver Island)
- 3 Übernachtungen in Zelten mit Holzboden, Campingbetten, Bettwäsche bzw. Thermo-Schlafsack
- 1 Übernachtung im Mittelklassehotel
- Vollpension (ab Mittagessen 2. Tag, bis Mittagessen 5. Tag)
- Alkoholfreie Getränke
- Geführte Walbeobachtungen im Kajak
- Geführte Bärenbeobachtungstour mit indigenem Guide
- Kajaks und Kajakausrüstung
- Wassertaxitransfer ab Port McNeil sowie Vantransfer bis Port McNeil
- Vorbereitungstreffen am 1. Abend
- Taxen und Steuern
- Weitere Mahlzeiten und Getränke
- Trinkgelder
- Mittleres Fitness-Level empfohlen
- Mindestalter: 15 Jahre
- Besondere Ernährungsbedürfnisse müssen vor Buchung kommuniziert werden, da diese teilweise nicht berücksichtigt werden können.
Preise
5 Tage / 4 Nächte ab CHF 2095.– / pro Person