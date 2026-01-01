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Wal- und Grizzly-Abenteuer mit dem Kajak ab Port McNeill

Diese Tour ist die perfekte Wahl für Reisende, die sich gerne aktiv in der Natur bewegen und die einzigartige Landschaft und Tierwelt abseits der Touristenströme entdecken möchten.

In den Gewässern der Johnstone Strait am nördlichen Ufer von Vancouver Island befindet sich das Base Camp für Ihr Kajak-Abenteuer. Die Gegend ist eine bevorzugte Route von Orcas und Buckelwalen sowie vielen anderen Meeressäugetieren. Das Camp bietet komfortable Zelte inmitten der Wildnis, welche mit Holzböden, Campingbetten und Schlafsack ausgestattet sind. Zum Camp gehören eine Küche, ein Essbereich sowie ein Plumpsklo. Auf Wunsch gibt es warmes Wasser zum Duschen.

Reisedaten
27.06.-19.09., jeweils freitags
Wal- und Grizzly-Abenteuer mit dem Kajak ab Port McNeill
ab CHF 2095.– / pro Person
ab/bis Port McNeill
Highlights:
- Orca- & Walbeobachtung vom Kajak aus
- Abenteuerliches Base Camp in der Wildnis
- Grizzlybeobachtung per Boot
- Intensive Naturerfahrung auf dem Wasser
Icon calendar 5 Tage / 4 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag Anreise

Individuelle Anreise nach Port McNeill. Um 20 Uhr findet ein Vorbereitungstreffen mit Ihrem Guide statt. 1 Nacht im Black Bear Resort o.ä.

2. Tag Kajaktour

Mit dem Wassertaxi gelangen Sie in ungefähr 50 Minuten zum Base Camp. Nach einer Einführung in Sachen Kajak fahren und Sicherheit brechen Sie nach dem Mittagessen zu einer ersten Kajatour

3-4. Tag Kajak Ausflüge

Sie verbringen Zeit in der unberührten Wildnis und lernen auf Ausflügen mit dem Kajak die örtliche Landschaft, Flora und Fauna kennen. Wale, Weisskopfseeadler und andere Tiere halten sich oft hier auf.

5. Tag Highlight: Bärenbeobachtung

Heute steht noch ein besonderes Highlight auf dem Programm: Frühmorgens geht es los zu einer Bärenbeobachtungstour. Mit dem Boot fahren Sie zu Plätzen, an denen sich die Grizzlies gerne aufhalten. Gegen 17 Uhr kehren Sie zurück nach Port McNeill.

Abenteuer mit dem Kajak 5 Tage ab / bis Port McNeill (Vancouver Island)
Im Preis inbegriffen
  • 3 Übernachtungen in Zelten mit Holzboden, Campingbetten, Bettwäsche bzw. Thermo-Schlafsack
  • 1 Übernachtung im Mittelklassehotel
  • Vollpension (ab Mittagessen 2. Tag, bis Mittagessen 5. Tag)
  • Alkoholfreie Getränke
  • Geführte Walbeobachtungen im Kajak
  • Geführte Bärenbeobachtungstour mit indigenem Guide
  • Kajaks und Kajakausrüstung
  • Wassertaxitransfer ab Port McNeil sowie Vantransfer bis Port McNeil
  • Vorbereitungstreffen am 1. Abend
  • Taxen und Steuern
Nicht im Preis inbegriffen
  • Weitere Mahlzeiten und Getränke
  • Trinkgelder
Hinweise
  • Mittleres Fitness-Level empfohlen
  • Mindestalter: 15 Jahre
  • Besondere Ernährungsbedürfnisse müssen vor Buchung kommuniziert werden, da diese teilweise nicht berücksichtigt werden können.

Preise
5 Tage / 4 Nächte ab CHF 2095.– / pro Person

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