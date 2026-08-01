Bärenbeobachtung in der Spirit Bear Lodge ab Vancouver

Auf dieser Tour begeben Sie sich auf die Spuren der Kitasoo-Indianer. Mit einem Ureinwohner versuchen Sie, einen Blick auf die mystischen weissen Bären zu erhaschen.



Die Spirit Bear Lodge befindet sich im abgelegenen Indianer-Fischerdorf Klemtu im Herzen des Great Bear Rainforest. Die Region ist die Heimat zahlreicher Grizzlybären. Die Kitasoo/Xai’xais teilen den Regenwald schon seit jeher mit einem ganz besonderen Tier, welches sie Weisser Bär oder Spirit Bear nennen.

Die Lodge wird von Ureinwohnern geführt und verfügt über 12 Zimmer mit Meerblick, ein Esszimmer sowie eine Terrasse. Die Guides haben exklusiven Zugang zu den Beobachtungsplätzen im Spirit Bear Conservancy.



Verfügbarkeiten per 19.02.2026



Reisedaten 4-Nächte-Paket

07.08. - 11.08.2026



Reisedaten 6-Nächte-Paket

11.08. - 17.08.2026

21.08. - 27.08.2026

31.08. - 06.09.2026

30.09. - 06.10.2026

10.10. - 16.10.2026