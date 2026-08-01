Bärenbeobachtung in der Spirit Bear Lodge ab Vancouver
Bärenbeobachtung in der Spirit Bear Lodge ab Vancouver
ab CHF 6180.– / pro Person
ab/bis Vancouver
Highlights:
- Great Bear Rainforest
- Wal- und Bärenbeobachtungstouren
- Kajakfahren
- Indigene Traditionen
5 Tage / 4 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Anreise
Nach einem ca. zweistündigen Flug ab Vancouver erreichen Sie Bella Bella. Von dort bringt Sie ein Wassertaxi zur Spirit Bear Lodge. Sie erhalten eine Einführung in das Programm der kommenden Tage und haben genügend Zeit, es sich in der Lodge gemütlich zu machen.
2-3. Tag Ausflug zur Bärenbeobachtung
Von der Lodge aus werden tägliche Ausflüge zur Bärenbeobachtung in unberührte Flusstäler und Flussmündungen unternommen. Alle Guides kennen das Verhalten und die jeweiligen Aufenthaltsorte der Bären genau. Trotzdem zeigen sich die weissen Bären nur sehr selten. Aber natürlich gibt es auch «normale» Grizzlies in der Gegend. Walbeobachtungen, Kajak oder Kanu fahren, Wandern und kulturelle Aktivitäten sind weitere Möglichkeiten für die Tagesgestaltung.
4. Tag Abreise
Um 8 Uhr fahren Sie mit dem Wassertaxi zurück nach Bella Bella, wo Sie anschliessend wieder das Flugzeug in Richtung Vancouver besteigen.
Bärenbeobachtung 5 oder 7 Tage ab/bis Vancouver
- 4 oder 6 Übernachtungen in der Spirit Bear Lodge
- Vollpension (ab Mittagessen 1. Tag, bis Frühstück letzter Tag) und Snacks
- Tischwein und Bier zum Abendessen
- Geführte Tierbeobachtungstouren
- Diverse Aktivitäten
- Flüge Vancouver-Bella Bella-Vancouver
- Wassertaxitransfers ab/bis Bella Bella
- Allwetter-Ausrüstung
- Im Preis nicht inbegriffen
- Trinkgelder (ca. CAD 50 pro Person / Tag)
- Alkoholische Getränke
- Mindestalter: 12 Jahre
- Mittleres Fitness-Level erforderlich
Preise
5 Tage / 4 Nächte ab CHF 6180.– / pro Person