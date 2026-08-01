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Bärenbeobachtung in der Spirit Bear Lodge ab Vancouver

Auf dieser Tour begeben Sie sich auf die Spuren der Kitasoo-Indianer. Mit einem Ureinwohner versuchen Sie, einen Blick auf die mystischen weissen Bären zu erhaschen.

Die Spirit Bear Lodge befindet sich im abgelegenen Indianer-Fischerdorf Klemtu im Herzen des Great Bear Rainforest. Die Region ist die Heimat zahlreicher Grizzlybären. Die Kitasoo/Xai’xais teilen den Regenwald schon seit jeher mit einem ganz besonderen Tier, welches sie Weisser Bär oder Spirit Bear nennen.

Die Lodge wird von Ureinwohnern geführt und verfügt über 12 Zimmer mit Meerblick, ein Esszimmer sowie eine Terrasse. Die Guides haben exklusiven Zugang zu den Beobachtungsplätzen im Spirit Bear Conservancy.

Verfügbarkeiten per 19.02.2026

Reisedaten 4-Nächte-Paket
07.08. - 11.08.2026

Reisedaten 6-Nächte-Paket
11.08. - 17.08.2026
21.08. - 27.08.2026
31.08. - 06.09.2026
30.09. - 06.10.2026
10.10. - 16.10.2026

Bärenbeobachtung in der Spirit Bear Lodge ab Vancouver
ab CHF 6180.– / pro Person
ab/bis Vancouver
Highlights:
- Great Bear Rainforest
- Wal- und Bärenbeobachtungstouren
- Kajakfahren
- Indigene Traditionen
Icon calendar 5 Tage / 4 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag Anreise

Nach einem ca. zweistündigen Flug ab Vancouver erreichen Sie Bella Bella. Von dort bringt Sie ein Wassertaxi zur Spirit Bear Lodge. Sie erhalten eine Einführung in das Programm der kommenden Tage und haben genügend Zeit, es sich in der Lodge gemütlich zu machen.

2-3. Tag Ausflug zur Bärenbeobachtung

Von der Lodge aus werden tägliche Ausflüge zur Bärenbeobachtung in unberührte Flusstäler und Flussmündungen unternommen. Alle Guides kennen das Verhalten und die jeweiligen Aufenthaltsorte der Bären genau. Trotzdem zeigen sich die weissen Bären nur sehr selten. Aber natürlich gibt es auch «normale» Grizzlies in der Gegend. Walbeobachtungen, Kajak oder Kanu fahren, Wandern und kulturelle Aktivitäten sind weitere Möglichkeiten für die Tagesgestaltung.

4. Tag Abreise

Um 8 Uhr fahren Sie mit dem Wassertaxi zurück nach Bella Bella, wo Sie anschliessend wieder das Flugzeug in Richtung Vancouver besteigen.

Bärenbeobachtung 5 oder 7 Tage ab/bis Vancouver
Im Preis inbegriffen
  • 4 oder 6 Übernachtungen in der Spirit Bear Lodge
  • Vollpension (ab Mittagessen 1. Tag, bis Frühstück letzter Tag) und Snacks
  • Tischwein und Bier zum Abendessen
  • Geführte Tierbeobachtungstouren
  • Diverse Aktivitäten
  • Flüge Vancouver-Bella Bella-Vancouver
  • Wassertaxitransfers ab/bis Bella Bella
  • Allwetter-Ausrüstung
Taxen und Steuern
  • Im Preis nicht inbegriffen
  • Trinkgelder (ca. CAD 50 pro Person / Tag)
  • Alkoholische Getränke
Hinweise
  • Mindestalter: 12 Jahre
  • Mittleres Fitness-Level erforderlich

Preise
5 Tage / 4 Nächte ab CHF 6180.– / pro Person

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