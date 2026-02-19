Hudson Bay Eisbären-Expedition im Winter ab Winnipeg
Hudson Bay Eisbären-Expedition im Winter ab Winnipeg
ab CHF 12882.– / pro Person
ab/bis Winnipeg
Highlights:
- Bärenbeobachtungstouren
- Tundra-Buggy Eisbärentour
- Vorträge über Tundra & arktische Wildnis
- Wanderungen
7 Tage / 6 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag 1. Tag
Individuelle Anreise nach Winnipeg. Gegen 17 Uhr findet die Ausgabe der Ausrüstung statt mit anschliessendem Abendessen. 1 Nacht im The Grand Winnipeg Airport o.ä.
2. Tag 2. Tag
Sie fliegen nach Churchill und weiter über den Churchill River zur Lodge. Nach dem Zimmerbezug, dem Mittagessen und einer ausführlichen Einweisung unternehmen Sie eine Küstenwanderung und lernen in einer Diashow die heimische Tierwelt kennen. Abends können Sie vom beheizten Ausguck aus nach Nordlichtern Ausschau halten.
3-4. Tag 3. Tag & 4. Tag
Tagsüber stehen jeweils ausgiebige Tundrawanderungen und Eisbärenbeobachtungen an, abends Diashows oder Vorträge. In der Nacht können Sie sich wecken lassen, wenn Nordlichter am Himmel erscheinen.
5. Tag 5. Tag
Sie fliegen zurück nach Churchill und erkunden den Ort und die Umgebung. 1 Nacht im
Sie fliegen zurück nach Churchill und erkunden den Ort und die Umgebung. 1 Nacht im
Hotel in Churchill.
6. Tag 6. Tag
In einem sogenannten Tundra-Buggy gehen Sie nochmals auf Eisbärentour, bevor am Abend der Rückflug nach Winnipeg ansteht. 1 Nacht im The Grand Winnipeg Airport o.ä.
7. Tag 7. Tag
Individuelle Weiterreise.
Naturerlebnisreise 7 Tage ab/bis Winnipeg
- 3 Übernachtungen in der Dymond Lake Ecolodge
- 3 Übernachtungen in Mittelklassehotels
- Vollpension (ab Abendessen 1. Tag, bis Abendessen 6. Tag)
- Aktivitäten gemäss Programm
- Flüge Winnipeg-Churchill-Dymond Lake Ecolodge-Churchill-Winnipeg
- Transfers vom 2. bis 6. Tag
- Winterkleidung (Hose, Stiefel, Parka)
- Taxen und Steuern
- Weitere Mahlzeiten und Getränke
- Trinkgelder
- Mindestalter: 8 Jahre
- Kinderpreise auf Anfrage.
- Einzelbelegung möglich. Preise auf Anfrage.
- Einzelpersonen können sich ein Zimmer mit einer anderen Person desselben Geschlechts zum regulären Preis pro Person bei Doppelbelegung teilen.
- Der Abschluss einer Reiseversicherung ist zwingend.
Preise
7 Tage / 6 Nächte ab CHF 12882.– / pro Person