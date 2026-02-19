Hudson Bay Eisbären-Expedition im Winter ab Winnipeg

Ein unvergessliches Erlebnis erwartet Sie auf dieser Tour mit Expeditionscharakter. Fernab der Zivilisation wandern Sie in der Tundra, beobachten Eisbären und sehen das arktische Eis.



Die Dymond Lake Ecolodge liegt im Eisbärengebiet der nordöstlichen Hudson Bay und ist nur auf dem Luftweg erreichbar. Dank ihrer Nähe zur Küste und zum Wald lässt sich hier eine unvergleichliche Vielfalt an Tieren sehen. Damit Sie sich sicher bewegen können, ist das Anwesen eingezäunt. 2 Cabins verfügen über insgesamt 8 Zimmer. Im Hauptgebäude nehmen Sie die Mahlzeiten ein.



Reisedaten

2026: ausgebucht



2027 (Stand 19.02.26):

21.10.-28.10.

25.10.-01.11.

29.10.-05.11.

02.11.-09.11.

06.11.-13.11.

10.11.-17.11.