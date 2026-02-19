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Hudson Bay Eisbären-Expedition im Winter ab Winnipeg

Ein unvergessliches Erlebnis erwartet Sie auf dieser Tour mit Expeditionscharakter. Fernab der Zivilisation wandern Sie in der Tundra, beobachten Eisbären und sehen das arktische Eis.

Die Dymond Lake Ecolodge liegt im Eisbärengebiet der nordöstlichen Hudson Bay und ist nur auf dem Luftweg erreichbar. Dank ihrer Nähe zur Küste und zum Wald lässt sich hier eine unvergleichliche Vielfalt an Tieren sehen. Damit Sie sich sicher bewegen können, ist das Anwesen eingezäunt. 2 Cabins verfügen über insgesamt 8 Zimmer. Im Hauptgebäude nehmen Sie die Mahlzeiten ein.

Reisedaten
2026: ausgebucht

2027 (Stand 19.02.26):
21.10.-28.10.
25.10.-01.11.
29.10.-05.11.
02.11.-09.11.
06.11.-13.11.
10.11.-17.11.
Hudson Bay Eisbären-Expedition im Winter ab Winnipeg
ab CHF 12882.– / pro Person
ab/bis Winnipeg
Highlights:
- Bärenbeobachtungstouren
- Tundra-Buggy Eisbärentour
- Vorträge über Tundra & arktische Wildnis
- Wanderungen
Icon calendar 7 Tage / 6 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag 1. Tag

Individuelle Anreise nach Winnipeg. Gegen 17 Uhr findet die Ausgabe der Ausrüstung statt mit anschliessendem Abendessen. 1 Nacht im The Grand Winnipeg Airport o.ä.

2. Tag 2. Tag

Sie fliegen nach Churchill und weiter über den Churchill River zur Lodge. Nach dem Zimmerbezug, dem Mittagessen und einer ausführlichen Einweisung unternehmen Sie eine Küstenwanderung und lernen in einer Diashow die heimische Tierwelt kennen. Abends können Sie vom beheizten Ausguck aus nach Nordlichtern Ausschau halten.

3-4. Tag 3. Tag & 4. Tag

Tagsüber stehen jeweils ausgiebige Tundrawanderungen und Eisbärenbeobachtungen an, abends Diashows oder Vorträge. In der Nacht können Sie sich wecken lassen, wenn Nordlichter am Himmel erscheinen.

5. Tag 5. Tag

Sie fliegen zurück nach Churchill und erkunden den Ort und die Umgebung. 1 Nacht im
Hotel in Churchill.

6. Tag 6. Tag

In einem sogenannten Tundra-Buggy gehen Sie nochmals auf Eisbärentour, bevor am Abend der Rückflug nach Winnipeg ansteht. 1 Nacht im The Grand Winnipeg Airport o.ä.

7. Tag 7. Tag

Individuelle Weiterreise.

Naturerlebnisreise 7 Tage ab/bis Winnipeg
Im Preis inbegriffen
  • 3 Übernachtungen in der Dymond Lake Ecolodge
  • 3 Übernachtungen in Mittelklassehotels
  • Vollpension (ab Abendessen 1. Tag, bis Abendessen 6. Tag)
  • Aktivitäten gemäss Programm
  • Flüge Winnipeg-Churchill-Dymond Lake Ecolodge-Churchill-Winnipeg
  • Transfers vom 2. bis 6. Tag
  • Winterkleidung (Hose, Stiefel, Parka)
  • Taxen und Steuern
Nicht im Preis inbegriffen
  • Weitere Mahlzeiten und Getränke
  • Trinkgelder
Hinweise
  • Mindestalter: 8 Jahre
  • Kinderpreise auf Anfrage.
  • Einzelbelegung möglich. Preise auf Anfrage.
  • Einzelpersonen können sich ein Zimmer mit einer anderen Person desselben Geschlechts zum regulären Preis pro Person bei Doppelbelegung teilen.
  • Der Abschluss einer Reiseversicherung ist zwingend.

Preise
7 Tage / 6 Nächte ab CHF 12882.– / pro Person

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