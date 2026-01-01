Eisbären-Express Hudson Bay im Winter ab Winnipeg
Eisbären-Express Hudson Bay im Winter ab Winnipeg
ab CHF 7435.– / pro Person
ab/bis Winnipeg
Highlights:
- Eisbärenbeobachtungstour
- Besichtigung Churchill
- Tundra Landschaften
6 Tage / 5 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag 1. Tag
Individuelle Anreise nach Winnipeg. Am Abend findet ein Orientierungstreffen statt. 1 Nacht im Lakeview Signature o.ä.
2. Tag 2. Tag
Am Morgen fliegen Sie von Winnipeg ins abgelegene Churchill. Dort angekommen, beziehen Sie Ihr Hotel und erkunden den Ort. Dabei besuchen Sie auch das Parks Canada Visitor Center und das Polar Bears International House. 3 Nächte im Hotel in Churchill.
3-4. Tag 3. Tag & 4. Tag
Die Tage stehen ganz im Zeichen der Kultur des Nordens und der Eisbären. Ein Tundra-Spezialfahrzeug bringt Sie in die Gegend, wo sich die prächtigen weissen Riesen bevorzugt aufhalten und Sie diese geschützt beobachten können. Zudem entdecken Sie die Wildnis bei einer Schlittenhunde-Exkursion und besuchen des Itsanitaq Museums
5. Tag 5. Tag
Sie begeben sich noch einmal auf die Spuren der Eisbären, bevor Sie am späten Nachmittag das Flugzeug besteigen, das Sie nach Winnipeg zurückbringt. 1 Nacht im Lakeview Signature o.ä.
6. Tag 6. Tag
Individuelle Weiterreise.
Naturerlebnisreise 6 Tage ab/bis Winnipeg
- 5 Übernachtungen in Touristenklassehotels
- Vollpension (ab Frühstück 2. Tag, bis Abendessen im Flugzeug 5. Tag)
- Alkoholfreie Getränke
- Geführte Bärenbeobachtungstouren
- Diverse Aktivitäten
- Flüge Winnipeg-Churchill-Winnipeg
- Transfers ab / bis Flughafen Churchill
- Gepäckservice
- Trinkgelder
- Taxen und Steuern
- Weitere Mahlzeiten und Getränke
- Mindestalter: 3 Jahre
- Kinderpreise auf Anfrage
- Der Abschluss einer
- Reiseversicherung ist zwingend
Preise
6 Tage / 5 Nächte ab CHF 7435.– / pro Person