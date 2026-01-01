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Eisbären-Express Hudson Bay im Winter ab Winnipeg

Lassen Sie sich vom Charme der «Eisbären-Hauptstadt» Churchill verzaubern und erleben Sie die mächtigsten Landraubtiere der Welt in ihrer natürlichen Umgebung.

Wenn sich jeweils im Herbst die Eisbären in der Hudson Bay aufhalten, bietet sich die einmalige Gelegenheit diese faszinierenden Tiere aus der Nähe zu beobachten. In sogenannten Tundra-Buggies, welche beheizt und mit Aussichtsplattform und Toiletten ausgestattet sind, begeben Sie sich auf das Abenteuer Ihres Lebens.

Reisedaten
2026: 08.10., 11.10., 13.10., 16.10., 17.10., 20.10., 22.10., 23.10., 25.10., 26.10., 29.10., 31.10., 01.11., 03.11., 06.11.. 12.11., 15.11.
Eisbären-Express Hudson Bay im Winter ab Winnipeg
ab CHF 7435.– / pro Person
ab/bis Winnipeg
Highlights:
- Eisbärenbeobachtungstour
- Besichtigung Churchill
- Tundra Landschaften
Icon calendar 6 Tage / 5 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag 1. Tag

Individuelle Anreise nach Winnipeg. Am Abend findet ein Orientierungstreffen statt. 1 Nacht im Lakeview Signature o.ä.

2. Tag 2. Tag

Am Morgen fliegen Sie von Winnipeg ins abgelegene Churchill. Dort angekommen, beziehen Sie Ihr Hotel und erkunden den Ort. Dabei besuchen Sie auch das Parks Canada Visitor Center und das Polar Bears International House. 3 Nächte im Hotel in Churchill.

3-4. Tag 3. Tag & 4. Tag

Die Tage stehen ganz im Zeichen der Kultur des Nordens und der Eisbären. Ein Tundra-Spezialfahrzeug bringt Sie in die Gegend, wo sich die prächtigen weissen Riesen bevorzugt aufhalten und Sie diese geschützt beobachten können. Zudem entdecken Sie die Wildnis bei einer Schlittenhunde-Exkursion und besuchen des Itsanitaq Museums

5. Tag 5. Tag

Sie begeben sich noch einmal auf die Spuren der Eisbären, bevor Sie am späten Nachmittag das Flugzeug besteigen, das Sie nach Winnipeg zurückbringt. 1 Nacht im Lakeview Signature o.ä.

6. Tag 6. Tag

Individuelle Weiterreise.

Naturerlebnisreise 6 Tage ab/bis Winnipeg
Im Preis inbegriffen
  • 5 Übernachtungen in Touristenklassehotels
  • Vollpension (ab Frühstück 2. Tag, bis Abendessen im Flugzeug 5. Tag)
  • Alkoholfreie Getränke
  • Geführte Bärenbeobachtungstouren
  • Diverse Aktivitäten
  • Flüge Winnipeg-Churchill-Winnipeg
  • Transfers ab / bis Flughafen Churchill
  • Gepäckservice
  • Trinkgelder
  • Taxen und Steuern
Im Preis nicht inbegriffen
  • Weitere Mahlzeiten und Getränke
Hinweise
  • Mindestalter: 3 Jahre
  • Kinderpreise auf Anfrage
  • Der Abschluss einer
  • Reiseversicherung ist zwingend

Preise
6 Tage / 5 Nächte ab CHF 7435.– / pro Person

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