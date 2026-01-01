Eisbären-Express Hudson Bay im Winter ab Winnipeg

Lassen Sie sich vom Charme der «Eisbären-Hauptstadt» Churchill verzaubern und erleben Sie die mächtigsten Landraubtiere der Welt in ihrer natürlichen Umgebung.



Wenn sich jeweils im Herbst die Eisbären in der Hudson Bay aufhalten, bietet sich die einmalige Gelegenheit diese faszinierenden Tiere aus der Nähe zu beobachten. In sogenannten Tundra-Buggies, welche beheizt und mit Aussichtsplattform und Toiletten ausgestattet sind, begeben Sie sich auf das Abenteuer Ihres Lebens.



Reisedaten

2026: 08.10., 11.10., 13.10., 16.10., 17.10., 20.10., 22.10., 23.10., 25.10., 26.10., 29.10., 31.10., 01.11., 03.11., 06.11.. 12.11., 15.11.