Bärenbeobachtung Berry Island Wilderness Lodge ab Alder Bay

1 . Tag Anreise Individuelle Anreise nach Alder Bay, von wo um die Mittagszeit der Transfer mit dem Wassertaxi zur Lodge erfolgt. Nach dem Mittagessen und einem Orientierungstreffen steht eine erste Walbeobachtungstour auf dem Programm. Am Abend können Sie am Kamin gemütlich einem Vortrag lauschen.

2-3 . Tag Naturerlebnis und Tierbeobachtung Während zwei Tagen können Sie die unberührte Natur geniessen und an den täglichen Tierbeobachtungstouren teilnehmen. Während der Lachswanderung im späten Sommer bzw. frühen Herbst ist die Chance besonders gross, viele Bären zu sehen. Während der ganzen Saison, von Mai bis Oktober, können Sie verschiedene Walarten, Delfine, Seehunde, Seelöwen, Seeadler und natürlich Grizzly- und Schwarzbären beobachten. Auf den Touren haben Sie auch die Möglichkeit, einiges über die Kwakwaka’wakw First Nation zu erfahren, wenn Sie unterwegs kulturelle Zeugnisse dieser Ureinwohner passieren.

4 . Tag Abreise Der Vormittag bietet nochmals eine Auswahl an spannenden Aktivitäten, bevor Sie nach dem Mittagessen das Wassertaxi zurück nach Alder Bay bringt. Hier endet das Programm und Sie treten die individuelle Weiterreise an.