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Bärenbeobachtung Berry Island Wilderness Lodge ab Alder Bay

Während dieser mehrtägigen Tour gewinnen Sie einen einmaligen Einblick in die faszinierende Tierwelt von Vancouver Island.

Die Farewell Harbour Lodge, auf Berry Island gelegen, präsentiert die äusserst vielfältige Tierwelt Westkanadas in ihrer natürlichen Umgebung. Sie verfügt über ein Haupthaus und 8 geräumige Suiten in Form einzelner Cabins, sowie einer schwimmenden Lodge (ehemals Bones Bay Lodge) mit weiteren 4 Zimmern. Neben dem hauseigenen Restaurant verfügt die Lodge auch über eine grosse Terrasse.

Reisedaten
Täglich vom 01.06. - 05.10.
Bärenbeobachtung Berry Island Wilderness Lodge ab Alder Bay
ab CHF 3665.– / pro Person
ab/bis Alder Bay
Highlights:
- Wal- und Bärenbeobachtung
- Exklusive Lodge-Erfahrung
- Indigene Kultur erleben
- Natur pur & Ruhe
Icon calendar 4 Tage / 3 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag Anreise

Individuelle Anreise nach Alder Bay, von wo um die Mittagszeit der Transfer mit dem Wassertaxi zur Lodge erfolgt. Nach dem Mittagessen und einem Orientierungstreffen steht eine erste Walbeobachtungstour auf dem Programm. Am Abend können Sie am Kamin gemütlich einem Vortrag lauschen.

2-3. Tag Naturerlebnis und Tierbeobachtung

Während zwei Tagen können Sie die unberührte Natur geniessen und an den täglichen Tierbeobachtungstouren teilnehmen. Während der Lachswanderung im späten Sommer bzw. frühen Herbst ist die Chance besonders gross, viele Bären zu sehen. Während der ganzen Saison, von Mai bis Oktober, können Sie verschiedene Walarten, Delfine, Seehunde, Seelöwen, Seeadler und natürlich Grizzly- und Schwarzbären beobachten. Auf den Touren haben Sie auch die Möglichkeit, einiges über die Kwakwaka’wakw First Nation zu erfahren, wenn Sie unterwegs kulturelle Zeugnisse dieser Ureinwohner passieren.

4. Tag Abreise

Der Vormittag bietet nochmals eine Auswahl an spannenden Aktivitäten, bevor Sie nach dem Mittagessen das Wassertaxi zurück nach Alder Bay bringt. Hier endet das Programm und Sie treten die individuelle Weiterreise an.

Bärenbeobachtung 4 Tage ab/bis Alder Bay
Im Preis inbegriffen
  • 3 Übernachtungen in der Farewell Harbour Lodge
  • Vollpension (ab Mittagessen 1. Tag, bis Mittagessen 4. Tag)
  • Tischwein zum Abendessen
  • Nicht alkoholische Getränke
  • Täglich geführte Tierbeobachtungstouren
  • Allwetter-Ausrüstung
  • Wassertaxi Alder Bay - Farewell Harbour Lodge - Alder Bay
  • Taxen
Nicht im Preis inbegriffen
  • Weitere Mahlzeiten und Getränke
  • Trinkgelder (ca. CAD 40 pro Person / Tag)
Hinweise
  • Mindestalter: 10 Jahre
  • Mittleres Fitness-Level erforderlich.

Preise
4 Tage / 3 Nächte ab CHF 3665.– / pro Person

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