Bärenbeobachtung Berry Island Wilderness Lodge ab Alder Bay
Bärenbeobachtung Berry Island Wilderness Lodge ab Alder Bay
ab CHF 3665.– / pro Person
ab/bis Alder Bay
Highlights:
- Wal- und Bärenbeobachtung
- Exklusive Lodge-Erfahrung
- Indigene Kultur erleben
- Natur pur & Ruhe
4 Tage / 3 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Anreise
Individuelle Anreise nach Alder Bay, von wo um die Mittagszeit der Transfer mit dem Wassertaxi zur Lodge erfolgt. Nach dem Mittagessen und einem Orientierungstreffen steht eine erste Walbeobachtungstour auf dem Programm. Am Abend können Sie am Kamin gemütlich einem Vortrag lauschen.
2-3. Tag Naturerlebnis und Tierbeobachtung
Während zwei Tagen können Sie die unberührte Natur geniessen und an den täglichen Tierbeobachtungstouren teilnehmen. Während der Lachswanderung im späten Sommer bzw. frühen Herbst ist die Chance besonders gross, viele Bären zu sehen. Während der ganzen Saison, von Mai bis Oktober, können Sie verschiedene Walarten, Delfine, Seehunde, Seelöwen, Seeadler und natürlich Grizzly- und Schwarzbären beobachten. Auf den Touren haben Sie auch die Möglichkeit, einiges über die Kwakwaka’wakw First Nation zu erfahren, wenn Sie unterwegs kulturelle Zeugnisse dieser Ureinwohner passieren.
4. Tag Abreise
Der Vormittag bietet nochmals eine Auswahl an spannenden Aktivitäten, bevor Sie nach dem Mittagessen das Wassertaxi zurück nach Alder Bay bringt. Hier endet das Programm und Sie treten die individuelle Weiterreise an.
Bärenbeobachtung 4 Tage ab/bis Alder Bay
- 3 Übernachtungen in der Farewell Harbour Lodge
- Vollpension (ab Mittagessen 1. Tag, bis Mittagessen 4. Tag)
- Tischwein zum Abendessen
- Nicht alkoholische Getränke
- Täglich geführte Tierbeobachtungstouren
- Allwetter-Ausrüstung
- Wassertaxi Alder Bay - Farewell Harbour Lodge - Alder Bay
- Taxen
- Weitere Mahlzeiten und Getränke
- Trinkgelder (ca. CAD 40 pro Person / Tag)
- Mindestalter: 10 Jahre
- Mittleres Fitness-Level erforderlich.
Preise
4 Tage / 3 Nächte ab CHF 3665.– / pro Person