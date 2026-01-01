Bärenbeobachtung Great Bear Lodge 5 Tage ab Port Hardy
Bärenbeobachtung Great Bear Lodge 5 Tage ab Port Hardy
ab CHF 2950.– / pro Person
ab/bis Port Hardy
Highlights:
- Grizzlybeobachtung hautnah
- Abgeschiedene Wildnislodge
- Anreise per Wasserflugzeug
- Natur pur & Regenwaldabenteuer
5 Tage / 4 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Port Hardy – Great Bear Lodge
Sie treffen den Piloten Ihres Wasserflugzeugs in Port Hardy. Um ca. 15 Uhr fliegen Sie zur Great Bear Lodge. Nach Ankunft und Zimmerbezug in der Lodge können Sie bereits an einer ersten Bärenbeobachtungstour teilnehmen. Nach dem Abendessen haben Sie die Möglichkeit, einem Vortrag über Grizzlies zu lauschen.
2-3. Tag Während des Aufenthalts
Täglich finden Bärenbeobachtungen zu den Zeiten statt, zu denen die Bären am aktivsten sind. Sie sehen die Tiere in ihrem natürlichen Lebensraum entweder von einem Boot oder von speziellen Beobachtungsplattformen aus. Zudem können Sie auch an geführten Aktivitäten wie Bootstouren und Wanderungen durch den Regenwald teilnehm
4. Tag Vorletzter Tag
Nach einer letzten Beobachtungstour fliegen Sie zurück nach Port Hardy. Der Flug findet zwischen 16:00 und 18:00 Uhr statt. 1 Nacht im Hotel in Port Hardy.
5. Tag Letzter Tag
Individuelle Weiterreise.
Bärenbeobachtung 5 Tage ab/bis Port Hardy
- 3 in der Great Bear Lodge
- 1 Hotelübernachtung In Port Hardy
- Vollpension (ab Abendessen 1. Tag, bis Mittagessen vorletzter Tag)
- Tischwein und Bier zum Abendessen
- Geführte Bärenbeobachtungstouren
- Diverse Aktivitäten
- Wasserflugzeugtransfer ab/bis Port Hardy
- Allwetter-Ausrüstung
- Trinkgelder
- Taxen und Steuern
- Weitere Mahlzeiten und Getränke
- Es können zusätzlich 4-Nächte und 7-Nächte Pakete gebucht werden (Anreise montags)
Preise
5 Tage / 4 Nächte ab CHF 2950.– / pro Person