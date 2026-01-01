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Bärenbeobachtung Great Bear Lodge 5 Tage ab Port Hardy

Eingebettet in wunderschöne Natur, weitab von Hektik und Stress, ist dies der perfekte Ort, um die Seele baumeln zu lassen und Bären zu beobachten.

Versteckt an einer Flussmündung mitten im Great Bear Rainforest liegt die Lodge in einem grossen, unberührten Schutzgebiet. Die kleine Holz-Lodge mit 8 einfachen Zimmern ohne Telefon und TV schwimmt mitten im Wasser und ist nur durch einen schmalen Steg mit dem Festland verbunden.

Neben einem gemeinsamen Aufenthalts- und Essensraum steht eine grosse Veranda zur Verfügung, wo sich die Ruhe der Natur geniessen lässt.

Reisedaten
07.05. - 16.10. jeden dritten Tag
17.08. und 16.10. nur 4-Nächte-Paket

7-Nächte-Paket ist ebenfalls buchbar.

Bärenbeobachtung Great Bear Lodge 5 Tage ab Port Hardy
ab CHF 2950.– / pro Person
ab/bis Port Hardy
Highlights:
- Grizzlybeobachtung hautnah
- Abgeschiedene Wildnislodge
- Anreise per Wasserflugzeug
- Natur pur & Regenwaldabenteuer
Icon calendar 5 Tage / 4 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag Port Hardy – Great Bear Lodge

Sie treffen den Piloten Ihres Wasserflugzeugs in Port Hardy. Um ca. 15 Uhr fliegen Sie zur Great Bear Lodge. Nach Ankunft und Zimmerbezug in der Lodge können Sie bereits an einer ersten Bärenbeobachtungstour teilnehmen. Nach dem Abendessen haben Sie die Möglichkeit, einem Vortrag über Grizzlies zu lauschen.

2-3. Tag Während des Aufenthalts

Täglich finden Bärenbeobachtungen zu den Zeiten statt, zu denen die Bären am aktivsten sind. Sie sehen die Tiere in ihrem natürlichen Lebensraum entweder von einem Boot oder von speziellen Beobachtungsplattformen aus. Zudem können Sie auch an geführten Aktivitäten wie Bootstouren und Wanderungen durch den Regenwald teilnehm

4. Tag Vorletzter Tag

Nach einer letzten Beobachtungstour fliegen Sie zurück nach Port Hardy. Der Flug findet zwischen 16:00 und 18:00 Uhr statt. 1 Nacht im Hotel in Port Hardy.

5. Tag Letzter Tag

Individuelle Weiterreise.

Bärenbeobachtung 5 Tage ab/bis Port Hardy
Im Preis inbegriffen
  • 3 in der Great Bear Lodge
  • 1 Hotelübernachtung In Port Hardy
  • Vollpension (ab Abendessen 1. Tag, bis Mittagessen vorletzter Tag)
  • Tischwein und Bier zum Abendessen
  • Geführte Bärenbeobachtungstouren
  • Diverse Aktivitäten
  • Wasserflugzeugtransfer ab/bis Port Hardy
  • Allwetter-Ausrüstung
  • Trinkgelder
  • Taxen und Steuern
Nicht im Preis inbegriffen
  • Weitere Mahlzeiten und Getränke
Hinweise
  • Es können zusätzlich 4-Nächte und 7-Nächte Pakete gebucht werden (Anreise montags)

Preise
5 Tage / 4 Nächte ab CHF 2950.– / pro Person

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