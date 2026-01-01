Bärenbeobachtung Great Bear Lodge 5 Tage ab Port Hardy

Eingebettet in wunderschöne Natur, weitab von Hektik und Stress, ist dies der perfekte Ort, um die Seele baumeln zu lassen und Bären zu beobachten.



Versteckt an einer Flussmündung mitten im Great Bear Rainforest liegt die Lodge in einem grossen, unberührten Schutzgebiet. Die kleine Holz-Lodge mit 8 einfachen Zimmern ohne Telefon und TV schwimmt mitten im Wasser und ist nur durch einen schmalen Steg mit dem Festland verbunden.

Neben einem gemeinsamen Aufenthalts- und Essensraum steht eine grosse Veranda zur Verfügung, wo sich die Ruhe der Natur geniessen lässt.



Reisedaten

07.05. - 16.10. jeden dritten Tag

17.08. und 16.10. nur 4-Nächte-Paket



7-Nächte-Paket ist ebenfalls buchbar.