Belugawale & Eisbären im Sommer ab Winnipeg
Belugawale & Eisbären im Sommer ab Winnipeg
ab CHF 6052.– / pro Person
ab/bis Winnipeg
Highlights:
- Belugawaltouren
- Vorträge über die Tundra und die arktische Wildnis
- Tour mit Expeditions-Charakter
7 Tage / 6 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag 1. Tag
Individuelle Anreise zum Hotel in Winnipeg. 1 Nacht im Inn at the Forks o.ä.
2. Tag 2. Tag
Sie fliegen nach Churchill und unternehmen eine Stadtbesichtigung mit verschiedenen historische Stationen wie dem Cape Merry und dem Wrack des Flugzeugs «Miss Piggy». Nach der Ankunft in der Lodge steht Ihnen noch etwas freie Zeit zur Verfügung.
3. Tag 3. Tag
Mit der «Matonabee», dem einzigen Schiff in arktischen Gewässern mit Unterwassersichtfenstern, unternehmen Sie eine Ganztagestour entlang der Küste der Hudson Bay. Sie können Eisbären beim Schwimmen und auf den Felsen beobachten.
4. Tag 4. Tag
Während einer dreistündigen Bootstour begeben Sie sich auf die Suche nach Belugawalen. Zudem besuchen Sie das Prince of Wales Fort, das Ihnen einen Eindruck von der Vergangenheit der Region vermittelt.
5. Tag 5. Tag
Dieser Tag dient als Puffer, falls eine Tour nicht früher durchgeführt werden kann. Sie können auch individuell Churchill erkunden.
6. Tag 6. Tag
Bei einer dreistündigen Tour in einem Spezial-Geländefahrzeug erleben Sie die Schönheit der Tundra. Danach fliegen Sie zurück nach Winnipeg. 1 Nacht im The Grand Winnipeg Airport o.ä.
7. Tag 7. Tag
Individuelle Weiterreise.
Naturerlebnisreise 7 Tage ab/bis Winnipeg
- 4 Übernachtungen in der Lazy Bear Lodge
- 2 Übernachtungen in Mittelklassehotels
- Vollpension (ab Frühstück 1. Tag, bis Frühstück 7. Tag)
- Alkoholfreie Getränke
- Aktivitäten gemäss Programm
- Flüge Winnipeg-Churchill-Winnipeg
- Transfers vom 2. bis 6. Tag
- Gepäckservice in Churchill
- Taxen und Steuern
- Weitere Mahlzeiten und Getränke
- Optionale Ausflüge
- Trinkgelder
- Mindestalter: 10 Jahre
- Eine Vorabbuchung von folgenden optionalen Ausflügen ist empfohlen:
- Geführte Kajaktour (3 Stunden): ab CHF 140 pro Person
- Beluga AquaGliding (3 Stunden): ab CHF 179 pro Person
- Der Abschluss einer Reiseversicherung wird empfohlen.
Preise
7 Tage / 6 Nächte ab CHF 6052.– / pro Person