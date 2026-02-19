Belugawale & Eisbären im Sommer ab Winnipeg

1 . Tag 1. Tag Individuelle Anreise zum Hotel in Winnipeg. 1 Nacht im Inn at the Forks o.ä.

2 . Tag 2. Tag Sie fliegen nach Churchill und unternehmen eine Stadtbesichtigung mit verschiedenen historische Stationen wie dem Cape Merry und dem Wrack des Flugzeugs «Miss Piggy». Nach der Ankunft in der Lodge steht Ihnen noch etwas freie Zeit zur Verfügung.

3 . Tag 3. Tag Mit der «Matonabee», dem einzigen Schiff in arktischen Gewässern mit Unterwassersichtfenstern, unternehmen Sie eine Ganztagestour entlang der Küste der Hudson Bay. Sie können Eisbären beim Schwimmen und auf den Felsen beobachten.

4 . Tag 4. Tag Während einer dreistündigen Bootstour begeben Sie sich auf die Suche nach Belugawalen. Zudem besuchen Sie das Prince of Wales Fort, das Ihnen einen Eindruck von der Vergangenheit der Region vermittelt.

5 . Tag 5. Tag Dieser Tag dient als Puffer, falls eine Tour nicht früher durchgeführt werden kann. Sie können auch individuell Churchill erkunden.

6 . Tag 6. Tag Bei einer dreistündigen Tour in einem Spezial-Geländefahrzeug erleben Sie die Schönheit der Tundra. Danach fliegen Sie zurück nach Winnipeg. 1 Nacht im The Grand Winnipeg Airport o.ä.

7 . Tag 7. Tag Individuelle Weiterreise.