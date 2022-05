Australiens letzte Wildnis ist eine abgelegene und spektakuläre Landschaft mit unvorstellbaren Dimensionen. Die Kimberleys sind von undurchdringlicher Küste und unversöhnlichen Wüsten gesäumt. Dazwischen liegen weite, mit Boab-Bäumen bewachsene Spinifex-Ebenen, palmengesäumte Schluchten, Tafelberge und grandiose Wasserfälle. Hierher zu reisen ist ein Abenteuer, und in der Trockenzeit sucht Entdeckern entlang der legendären Gibb River Road nach einem wahren 4WD-Erlebnis. Die Kultur der Aborigines zieht sich tief durch die Region, von der Dampier-Halbinsel bis zum weit entfernten Mitchell Plateau, wo uralte Wandjina-Felsmalereien Wache an heiligen Wasserlöchern halten. Im Westen des Riesengebietes liegt die Perlenstadt Broome und ihr Gegenüber im Osten ist Kununurra, das Zentrum einer boomenden Landwirtschaftszone. Machen auch Sie sich auf in ein Abenteuer. Wir steuern gerne unsere Tipps dazu bei.