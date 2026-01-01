Die Unterkunft liegt etwa 425 km nördlich von Adelaide und ist auf geteerten Strassen in rund 4.5 Stunden per Fahrzeug erreichbar.

Die gemütliche Unterkunft, welche zu den Luxury Lodges of Australia gehört, verfügt über einen Lesebereich, einen Kamin im Aufenthaltsraum, einen Pool, eine Bar, ein Restaurant sowie einen Weinkeller, wo Sie jeden Abend Ihren Wein für das 3-Gang-Menü auswählen können. Aktivitäten wie Bushwalks, der Besuch von Aboriginal-Stätten oder Picknicks in freier Natur sind im Preis inbegriffen.