Rawnsley Park Station
Flinders Ranges
Beschreibung
Lage
Die Rawnsley Park Station befindet sich rund 430 km nördlich von Adelaide und ist mit einem 2WD-Fahrzeug erreichbar.
Angebot
Das Restaurant «The Woolshed» ist für seine lokalen Speisen bekannt. Weiter gibt es einen Lebensmittelladen und drei Swimmingpools. Es werden zahlreiche 4WD-Touren und Rundflüge angeboten. Aktive Gäste können geführt oder auf eigene Faust Mountainbiketouren, Wanderungen oder Reitausflüge unternehmen.
Zimmer
Die 28 Holiday Units (3*) verfügen über eine Klimaanlage, einen TV sowie eine Kochmöglichkeit. Die 8 stilvollen Luxury Eco Villas (5*) mit einem oder zwei separaten Schlafzimmern bieten mehr Privatsphäre, eine Panoramaterrasse und ein grosses Fenster über dem Bett, durch welches sich abends der Sternenhimmel beobachten lässt.
ab CHF 175.– / pro Person
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