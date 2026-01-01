Beschreibung

Lage Die Rawnsley Park Station befindet sich rund 430 km nördlich von Adelaide und ist mit einem 2WD-Fahrzeug erreichbar.

Angebot Das Restaurant «The Woolshed» ist für seine lokalen Speisen bekannt. Weiter gibt es einen Lebensmittelladen und drei Swimmingpools. Es werden zahlreiche 4WD-Touren und Rundflüge angeboten. Aktive Gäste können geführt oder auf eigene Faust Mountainbiketouren, Wanderungen oder Reitausflüge unternehmen.