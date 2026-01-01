Beschreibung

Lage Das im Stadtzentrum gelegene Crowne Plaza Hobart liegt nur wenige Gehminuten vom Salamanca Place und dem Constitution Dock entfernt. Die besten Einkaufsmöglichkeiten befinden sich gleich um die Ecke vom Hotel.

Angebot Nebst kostenlosem Wifi sowie dem Fitnessbereich können Sie sich im Core Restaurant & Bar den ganzen Tag über mit Speisen und Getränken verwöhnen lassen. Das Restaurant verfügt über einen Innen- und Aussenbereich.