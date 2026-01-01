Crowne Plaza Hobart
Hobart
Beschreibung
Lage
Das im Stadtzentrum gelegene Crowne Plaza Hobart liegt nur wenige Gehminuten vom Salamanca Place und dem Constitution Dock entfernt. Die besten Einkaufsmöglichkeiten befinden sich gleich um die Ecke vom Hotel.
Angebot
Nebst kostenlosem Wifi sowie dem Fitnessbereich können Sie sich im Core Restaurant & Bar den ganzen Tag über mit Speisen und Getränken verwöhnen lassen. Das Restaurant verfügt über einen Innen- und Aussenbereich.
Zimmer
Entspannen Sie sich stilvoll in den geräumigen, modernen Gästezimmern, in der Etage 5 bis 9, mit Blick auf den Hafen, die Berge oder über die Stadt. Die Zimmer bieten einen TV, einen Arbeitsbereich und eine Minibar.
ab CHF 89.– / pro Person
Loading map...