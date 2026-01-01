MACq01
Hobart
Beschreibung
Lage
Das neue Design-Hotel befindet sich am Hafen von Hobart und in der Nähe des Zentrums. Der Flughafen befindet sich ca. 20 Fahrminuten entfernt.
Angebot
In den Räumlichkeiten des Hotels wird die tasmanische Geschichte widergespiegelt. Das "Old Wharf"-Restaurant bietet lokalen Fisch und Meeresfrüchte in einer wunderbaren Atmosphäre mit Blick auf den Hafen. Eine Bar, ein Fitnesscenter und kostenfreie Parkplätze stehen zur Verfügung.
Zimmer
Jedes der 114 Zimmer und Suiten besticht durch individuelles Design und stellt eine eigene Geschichte Tasmaniens dar. Die grosszügigen Zimmer sind elegant eingerichtet und verfügen nebst den üblichen Annehmlichkeiten über einen Fernseher und einen Tee-/Kaffeekocher. Die Gäste des Hotels profitieren von kostenlosem WLAN. Vom Waterfront Zimmer aus geniessen Sie eine wunderschöne Aussicht über den Hafen. Die grossräumigen Suiten bieten einen eigenen Butler-Service.
Preis auf Anfrage
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