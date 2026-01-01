Beschreibung

Lage Das Henry Jones Art Hotel liegt an der Waterfront, nur wenige Gehminuten vom Salamanca Market und zahlreichen Sehenswürdigkeiten entfernt. Eine Marmeladenfabrik aus dem Jahre 1804 wurden in dieses stylische Hotel verwandelt.

Angebot Das Hotel ist mit über 500 Gemälden und Kunstwerken von lokalen Künstlern dekoriert. Das Hauseigene Landscape Restaurant & Grill gilt als eines der besten Restaurants in Hobart während die IXL Long Bar die wohl besten Cocktails der Stadt serviert. Für Sportliebhaber gibt es einen Fitnessbereich.