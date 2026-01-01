Ibis Styles Hobart
Hobart
Beschreibung
Lage
Das Ibis Styles liegt inmitten des lebhaften Geschäftsviertels von Hobart. Die Sehenswürdigkeiten der Stadt sind innerhalb weniger Gehminuten erreichbar.
Angebot
Im «Mr Good Guy» Restaurant werden asiatische Köstlichkeiten und an der gleichnamigen Bar farbige Cocktails serviert. Aktive Gäste freuen sich über den Pool und den Fitnessbereich. Das Wifi ist kostenlos, hingegen fallen für die Parkgarage und die Waschmöglichkeiten zusätzliche Kosten an.
Zimmer
Die 296 modern eingerichteten Zimmer verfügen über die üblichen Annehmlichkeiten wie eine Klimaanlage, einen TV und einen Kaffee-/Teekocher. Die Superior Zimmer blicken in die Berge oder auf die Stadt, während die Deluxe Zimmer auf den Hafen blicken.
ab CHF 84.– / pro Person
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