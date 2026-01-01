Beschreibung

Lage Das Ibis Styles liegt inmitten des lebhaften Geschäftsviertels von Hobart. Die Sehenswürdigkeiten der Stadt sind innerhalb weniger Gehminuten erreichbar.

Angebot Im «Mr Good Guy» Restaurant werden asiatische Köstlichkeiten und an der gleichnamigen Bar farbige Cocktails serviert. Aktive Gäste freuen sich über den Pool und den Fitnessbereich. Das Wifi ist kostenlos, hingegen fallen für die Parkgarage und die Waschmöglichkeiten zusätzliche Kosten an.