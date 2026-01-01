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TIA Wellness Resort

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Danang

Das ganzheitliche, tiefgreifende Wellness Konzept, lässt Sie komplett erholt und erneuert aus Ihren wohlverdienten Ferien zurückzukehren. Das freund­liche und gut ausgebildete Personal und die luxuriösen privaten Villen schaffen paradiesische Verhältnisse.

Beschreibung

Einleitung
Schöner, grosszügiger Swimming­pool, der direkt am Strand liegt. Umfangreicher Spa-Bereich mit 22 Behandlungszimmern, Beautysalons, Dampfbad, Sauna, Hydrotherapie, Ruhezimmern und Pool im Garten. Zwei Spa An­wen­­dun­gen und Massagen pro Person und Tag sind bereits inkludiert und können vorreserviert werden. Yoga und Tai Chi Kurse sind täglich und kostenlos im Angebot. Fitnesscenter, Yoga Studio und Boutique.
Lage
Direkt am My Khe Strand, der auch als China Beach bekannt ist, gelegen. Die Fahr­zeit nach Hoi An beträgt ca. 25 Minuten (gratis Shuttlebus mehrmals täglich). Der Transfer zum Flughafen Danang dauert cirka 15 Minu­ten.
Angebot
Stilvolles Restaurant «The Dining Room» mit lokal inspirierten Gerichten und einer auf Wellness ausgerichteten gesunden Küche mit zahlreichen pflanzenbasierten Optionen. «The Ocean Bistro» beim Pool serviert leichte Mahlzeiten und in der «The Art Lounge» erhalten Sie vietnamesische Kaffees, spezielle Drinks und Superfoods. Früh­stück wird zu jeder Zeit und an jedem beliebigen Ort serviert.
Zimmer
87 komfortable Pool Villen mit zeitgemässer, moderner Einrichtung und voll ausgestattet mit Klimaanlage, Telefon, Fernseher, gratis Internetzugang, Wellness-Minibar, Kaffee­maschine, Teekocher, Safe. Schönes Bade­zimmer mit exklusiver Badewanne und separater Dusche.
One Bedroom Pool Villa (80): Elegante Villa mit 50-60 m² Wohnfläche, sowie einem 33 m² grossen Gar­­ten mit Terrasse, Liegestühlen und eigenem Pool (13 m²). Die Villen bieten absolute Privat­sphäre.
2- und 3-Bedroom Pool Villas auf Anfrage.
ab CHF 226.– / pro Person

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