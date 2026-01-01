Beschreibung

Einleitung Schöner, grosszügiger Swimming­pool, der direkt am Strand liegt. Umfangreicher Spa-Bereich mit 22 Behandlungszimmern, Beautysalons, Dampfbad, Sauna, Hydrotherapie, Ruhezimmern und Pool im Garten. Zwei Spa An­wen­­dun­gen und Massagen pro Person und Tag sind bereits inkludiert und können vorreserviert werden. Yoga und Tai Chi Kurse sind täglich und kostenlos im Angebot. Fitnesscenter, Yoga Studio und Boutique.

Lage Direkt am My Khe Strand, der auch als China Beach bekannt ist, gelegen. Die Fahr­zeit nach Hoi An beträgt ca. 25 Minuten (gratis Shuttlebus mehrmals täglich). Der Transfer zum Flughafen Danang dauert cirka 15 Minu­ten.

Angebot Stilvolles Restaurant «The Dining Room» mit lokal inspirierten Gerichten und einer auf Wellness ausgerichteten gesunden Küche mit zahlreichen pflanzenbasierten Optionen. «The Ocean Bistro» beim Pool serviert leichte Mahlzeiten und in der «The Art Lounge» erhalten Sie vietnamesische Kaffees, spezielle Drinks und Superfoods. Früh­stück wird zu jeder Zeit und an jedem beliebigen Ort serviert.