TIA Wellness Resort
Danang
Beschreibung
Einleitung
Schöner, grosszügiger Swimmingpool, der direkt am Strand liegt. Umfangreicher Spa-Bereich mit 22 Behandlungszimmern, Beautysalons, Dampfbad, Sauna, Hydrotherapie, Ruhezimmern und Pool im Garten. Zwei Spa Anwendungen und Massagen pro Person und Tag sind bereits inkludiert und können vorreserviert werden. Yoga und Tai Chi Kurse sind täglich und kostenlos im Angebot. Fitnesscenter, Yoga Studio und Boutique.
Lage
Direkt am My Khe Strand, der auch als China Beach bekannt ist, gelegen. Die Fahrzeit nach Hoi An beträgt ca. 25 Minuten (gratis Shuttlebus mehrmals täglich). Der Transfer zum Flughafen Danang dauert cirka 15 Minuten.
Angebot
Stilvolles Restaurant «The Dining Room» mit lokal inspirierten Gerichten und einer auf Wellness ausgerichteten gesunden Küche mit zahlreichen pflanzenbasierten Optionen. «The Ocean Bistro» beim Pool serviert leichte Mahlzeiten und in der «The Art Lounge» erhalten Sie vietnamesische Kaffees, spezielle Drinks und Superfoods. Frühstück wird zu jeder Zeit und an jedem beliebigen Ort serviert.
Zimmer
87 komfortable Pool Villen mit zeitgemässer, moderner Einrichtung und voll ausgestattet mit Klimaanlage, Telefon, Fernseher, gratis Internetzugang, Wellness-Minibar, Kaffeemaschine, Teekocher, Safe. Schönes Badezimmer mit exklusiver Badewanne und separater Dusche.
One Bedroom Pool Villa (80): Elegante Villa mit 50-60 m² Wohnfläche, sowie einem 33 m² grossen Garten mit Terrasse, Liegestühlen und eigenem Pool (13 m²). Die Villen bieten absolute Privatsphäre.
2- und 3-Bedroom Pool Villas auf Anfrage.
One Bedroom Pool Villa (80): Elegante Villa mit 50-60 m² Wohnfläche, sowie einem 33 m² grossen Garten mit Terrasse, Liegestühlen und eigenem Pool (13 m²). Die Villen bieten absolute Privatsphäre.
2- und 3-Bedroom Pool Villas auf Anfrage.
ab CHF 226.– / pro Person
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