Die 50 Poolvillen reihen sich auf einem Kilometer Länge dem abgeschiedenen Sandstrand entl­ang. Alle Villen verfügen über eine grosszügige Terrasse mit privatem Pool, separatem Wohnbereich, Badezimmer mit Badewanne sowie separate Dusche im Freien. Die Archi­tektur der Villen gliedert sich perfekt in die unberührte Natur ein und überzeugt durch ein geradliniges und elegantes Design, das ausschliesslich aus hochwertigsten Holz­mate­rialien entworfen wurde. Alle Villen sind mit Kli­ma­anlage (nur auf der oberen Etage), gratis Internetzugang, Fernseher, BOSE Soundsystem, Safe, Föhn, Minibar so­wie Teekocher und Espresso-Kaffee­maschine ausgestattet.

Ein privater But­ler sorgt für Ihr leibliches Wohl.

Ocean View Duplex Pool Villa (11): Zweistöckige Villa mit gross­zügigen 194 m² Wohnfläche. Grosses Badezimmer mit Dusche im Freien und gemütlicher Lounge mit Pool im Parterre. Schlaf­zimmer im 1. Stock mit traumhafter Meersicht.

Beachfront Duplex Pool Villa (11): Gleiche Grösse und Aus­stattung wie die Ocean View Duplex Pool Villa, jedoch ­direkt am Strand gelegen.

Beachfront Deluxe Pool Villa (12): Die 150 m² grossen Villen liegen etwas erhöht und bieten spektakuläre Meersicht und sind mit einer Treppe zum Strand verbunden.