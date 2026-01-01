Six Senses Con Dao
Con Dao
Beschreibung
Einleitung
Das Resort lässt keine Wünsche offen: Swimmingpool, Fitness, Bibliothek, Souvenirshop und Aktivitäten-Zentrum. Zudem können Schnorchel-Equipment, Kajaks, Hobbie-Cats und Brettspiele ausgeliehen werden. Es werden Yoga, Thai-Chi, Kochkurse und diverse Wassersportarten angeboten. PADI Tauchcenter (Reservation im Voraus erforderlich). Pro Villa stehen zwei Mountainbikes zur Verfügung, um die nähere Umgebung zu erkunden. Das Six Senses Con Dao Spa & Wellness Village bietet auf 15'000 m² Raum für ganzheitliches Wohlbefinden. Neun über dem Wasser schwebende Pavillons beherbergen acht Behandlungsräume, private Dampf- und Saunaräume, grosszügige Ruhezonen sowie Pavillons für Yoga und Meditation – ein Ort zur Erneuerung von Körper, Geist und Seele.
Lage
Das Resort befindet sich direkt am einsamen Sandstrand rund 5 km vom Hauptort entfernt. Zum Flughafen Co Ong sind es 15 Fahrminuten. Die Insel liegt 230 km vom Festland entfernt und ist in 45 Flugminuten von Saigon aus erreichbar. Es gibt täglich mehrere Flugverbindungen.
Angebot
Das «By the Beach» Restaurant befindet sich auf einer Sanddüne, zwischen dem Meer und einem Fluss und bietet eine wunderschöne Aussicht auf die umliegenden Inseln des Con Dao Archipels. Serviert werden internationale Gaumenfreuden und frische Meeresfrüchte. Im Zentrum der Anlage liegt «Vietnamese By the Market» mit einem vietnamesischen Restaurant, die «Elephant Bar» mit leichten Mahlzeiten und einem Café. «Splash Bar» am Pool und Weinkeller mit erlesener Auswahl an feinen Tropfen aus aller Welt.
Zimmer
Ein privater Butler sorgt für Ihr leibliches Wohl.
Die 50 Poolvillen reihen sich auf einem Kilometer Länge dem abgeschiedenen Sandstrand entlang. Alle Villen verfügen über eine grosszügige Terrasse mit privatem Pool, separatem Wohnbereich, Badezimmer mit Badewanne sowie separate Dusche im Freien. Die Architektur der Villen gliedert sich perfekt in die unberührte Natur ein und überzeugt durch ein geradliniges und elegantes Design, das ausschliesslich aus hochwertigsten Holzmaterialien entworfen wurde. Alle Villen sind mit Klimaanlage (nur auf der oberen Etage), gratis Internetzugang, Fernseher, BOSE Soundsystem, Safe, Föhn, Minibar sowie Teekocher und Espresso-Kaffeemaschine ausgestattet.
Ein privater Butler sorgt für Ihr leibliches Wohl.
Ocean View Duplex Pool Villa (11): Zweistöckige Villa mit grosszügigen 194 m² Wohnfläche. Grosses Badezimmer mit Dusche im Freien und gemütlicher Lounge mit Pool im Parterre. Schlafzimmer im 1. Stock mit traumhafter Meersicht.
Beachfront Duplex Pool Villa (11): Gleiche Grösse und Ausstattung wie die Ocean View Duplex Pool Villa, jedoch direkt am Strand gelegen.
Beachfront Deluxe Pool Villa (12): Die 150 m² grossen Villen liegen etwas erhöht und bieten spektakuläre Meersicht und sind mit einer Treppe zum Strand verbunden.
ab CHF 407.– / pro Person
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