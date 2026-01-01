Beschreibung

Einleitung Im Herzen der Anlage lädt ein grosser Swimmingpool zum Verweilen ein. Das «anyen spa» verbindet traditionelle vietnamesische Heilkunde mit modernen Wellnessanwendungen und bietet täglich Yoga und Meditation an. Aktive kommen im Fitness oder beim Kayaken, Stand-Up-Paddeln, Schnorcheln und Tauchen auf ihre Kosten. Ergänzt wird das Angebot durch kostenlose Velos, Kochkurse und ein vielfältiges Ausflugsprogramm. Familien schätzen den hoteleigenen Kids Club. Saisonal begleiten geführte Nachtexkursionen Gäste zu den Nistplätzen der Meeresschildkröten.

Lage Das Poulo Condor Boutique Resort liegt am Bai Vong Strand, einem langen, weissen Sandstrand gesäumt von alten Casuarinabäumen auf Con Son, der Hauptinsel des Con Dao Archipels. Als einziges Hotel an diesem Strand geniesst das Resort absolute Ruhe und Unberührtheit. Der internationale Flughafen ist 10 Fahrminuten entfernt, das Stadtzentrum von Con Son mit Märkten, Restaurants und historischen Sehenswürdigkeiten 20 Fahrminuten.

Angebot Das «Bistro Des Îles» liegt stilvoll zwischen dem privaten Strand und alten Casuarinabäumen, wo hohe Decken und koloniale Details eine zeitlose Atmosphäre schaffen. Die Küche verbindet authentische vietnamesische Aromen mit internationalen Klassikern, abends auch als Themenabend mit Meeresfrüchten oder mediterranen Spezialitäten. Am Pool lädt das «La Falaise» zu Cocktails und leichten Speisen ein und die Strandbar «La Baie» bietet kühle Drinks mit Meerblick.