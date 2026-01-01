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Bangkok, Thailand  

Zentralthailand Rundreisen

Massgeschneiderte Asien Ferien

Erleben Sie bei einer Rundreise durch Zentralthailand das atemberaubende Naturparadies des berühmten River Kwai. Lassen Sie sich bei einer Flussfahrt inspirieren und entdecken Sie exotische Pflanzen und seltene Vögel vor der Kulisse traumhafter Landschaften. Bei einer Rundreise durch Zentralthailand lernen Sie ausserdem die Höhepunkte der Hauptstadt Bangkok kennen. Die meisten Angebote beziehen den River Kwai mit ein.

Erleben Sie den Fluss mit seiner einmaligen Schönheit und besuchen Sie den Khao Yai Nationalpark, der zum UNESCO-Weltnaturerbe erklärt wurde. Lassen Sie sich Ihre Rundreise von unseren Spezialisten zusammenstellen, die für Sie gerne die perfekte Kombination aus Flug, Hotels, Rundreise und Strandferien finden.

Icon map6 Tage
Höhepunkte Thailands
ab CHF 1420.– / pro Person
ab Bangkok bis Chiang Mai
Highlights: Historisches Ayutthaya entdecken, Besuch eines Trommelbau-Dorfes, Spektakulärer Kristalltempel,...
Icon calendar6 Tage / 5 Nächte
Icon map6 Tage
Erlebnis Südthailand
ab CHF 1550.– / pro Person
ab Bangkok bis Phuket
Highlights: Mit dem Lokalzug zu einem der grössten Fischmärkte, Entlang pittoresken Küstenstrassen, Reizvoller Kaeng...
Icon calendar6 Tage / 5 Nächte
Icon map4 Tage
Natur & Kultur rund um Bangkok
ab CHF 1310.– / pro Person
ab/bis Bangkok
Highlights: Besuch des Railway Centre Museum, Geschichte zur Brücke am Kwai, Fahrt im «Death Railway Train»,...
Icon calendar4 Tage / 3 Nächte
Icon map3 Tage
River Kwai Soft Adventure
ab CHF 980.– / pro Person
ab/bis Bangkok
Highlights: Railway Centre Museum, Bekannte Brücke am Kwai, Fahrt im «Death Railway Train», Hellfire Pass...
Icon calendar3 Tage / 2 Nächte
Icon map4 Tage
River Kwai Soft Adventure & Elefanten Erlebnis
ab CHF 1530.– / pro Person
ab/bis Bangkok
Highlights: Railway Centre Museum, Bekannte Brücke am Kwai, Fahrt im «Death Railway Train», Hellfire Pass...
Icon calendar4 Tage / 3 Nächte
Icon map11 Tage
Thailand für Geniesser
Preis auf Anfrage
ab Bangkok bis Chiang Mai
Highlights: Unesco Weltkulturerbe Ayutthaya, Eindrückliches Nationalmuseum, Besuch lokaler Handwerksbetriebe,...
Icon calendar11 Tage / 10 Nächte

Reisen mit Kindern

Familienfreundliche Angebote für unbeschwerte Thailand Reisen

Schnorcheln in Thailand

Die aufregende und bunte Unterwasserwelt Thailands erleben

Badeferien Thailand

Erholsame Badeferien an den exotischen Traumstränden des Königreichs

Honeymoon Thailand

Verbringen Sie Ihre Flitterwochen in luxuriösen Hotels

Inselhopping

Erleben Sie das „alte“ Asien auf Thailands unberührten Inseln

Thailand Ferien

Zahlreiche Gründe für Ferien in Thailand

Tauchen

Wir bringen Sie zu den schönsten Tauchspots

Reiseinformationen

Alles über Land und Leute für Ihre perfekten Thailand Ferien

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