Zentralthailand Rundreisen
Massgeschneiderte Asien Ferien
Höhepunkte Thailands
ab CHF 1420.– / pro Person
ab Bangkok bis Chiang Mai
Highlights: Historisches Ayutthaya entdecken, Besuch eines Trommelbau-Dorfes, Spektakulärer Kristalltempel,...
6 Tage / 5 Nächte
Erlebnis Südthailand
ab CHF 1550.– / pro Person
ab Bangkok bis Phuket
Highlights: Mit dem Lokalzug zu einem der grössten Fischmärkte, Entlang pittoresken Küstenstrassen, Reizvoller Kaeng...
6 Tage / 5 Nächte
Natur & Kultur rund um Bangkok
ab CHF 1310.– / pro Person
ab/bis Bangkok
Highlights: Besuch des Railway Centre Museum, Geschichte zur Brücke am Kwai, Fahrt im «Death Railway Train»,...
4 Tage / 3 Nächte
River Kwai Soft Adventure
ab CHF 980.– / pro Person
ab/bis Bangkok
Highlights: Railway Centre Museum, Bekannte Brücke am Kwai, Fahrt im «Death Railway Train», Hellfire Pass...
3 Tage / 2 Nächte
River Kwai Soft Adventure & Elefanten Erlebnis
ab CHF 1530.– / pro Person
ab/bis Bangkok
Highlights: Railway Centre Museum, Bekannte Brücke am Kwai, Fahrt im «Death Railway Train», Hellfire Pass...
4 Tage / 3 Nächte
Thailand für Geniesser
Preis auf Anfrage
ab Bangkok bis Chiang Mai
Highlights: Unesco Weltkulturerbe Ayutthaya, Eindrückliches Nationalmuseum, Besuch lokaler Handwerksbetriebe,...
11 Tage / 10 Nächte
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