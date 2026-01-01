Erleben Sie bei einer Rundreise durch Zentralthailand das atemberaubende Naturparadies des berühmten River Kwai. Lassen Sie sich bei einer Flussfahrt inspirieren und entdecken Sie exotische Pflanzen und seltene Vögel vor der Kulisse traumhafter Landschaften. Bei einer Rundreise durch Zentralthailand lernen Sie ausserdem die Höhepunkte der Hauptstadt Bangkok kennen. Die meisten Angebote beziehen den River Kwai mit ein.

Erleben Sie den Fluss mit seiner einmaligen Schönheit und besuchen Sie den Khao Yai Nationalpark, der zum UNESCO-Weltnaturerbe erklärt wurde. Lassen Sie sich Ihre Rundreise von unseren Spezialisten zusammenstellen, die für Sie gerne die perfekte Kombination aus Flug, Hotels, Rundreise und Strandferien finden.