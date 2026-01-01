Natur & Kultur rund um Bangkok ab Bangkok
Natur & Kultur rund um Bangkok ab Bangkok
ab CHF 1310.– / pro Person
ab/bis Bangkok
Highlights:
- Besuch des Railway Centre Museum
- Geschichte zur Brücke am Kwai
- Fahrt im «Death Railway Train»
- Gedenkstätte Hellfire Pass
- Leichte Wanderung in ruhiger Natur
- Khao Yai Nationalpark
- Beeindruckende Flora & Fauna
- Unesco Weltkulturerbe Ayutthaya
- Atemberaubende Tempel
- Rückreise per Flusskreuzfahrtschiff
- Idyllische Fahrt auf dem Chao Phraya
4 Tage / 3 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Bangkok - Kanchanaburi - River Kwai (M, A)
Frühmorgens Fahrt nach Kanchanaburi. Sie besuchen das Railway Centre Museum, welches den geschichtlichen Hintergrund zum Bau der als «Todesbahn» bekannten Eisenbahnlinie im 2. Weltkrieg dokumentiert. Ein andächtiger Moment ist der Besuch des sehr gepflegten Kriegsfriedhofes. Nach Besichtigung der legendären Brücke am Kwai kommt der Höhepunkt: Eine Zugfahrt auf der «Eisenbahnlinie des Todes» durch tiefe Schluchten und reizvolle Landschaft – ein Muss für alle Eisenbahnfans und ein Erlebnis für alle anderen. Weiter geht es per Longtailboot zu Ihrem Hotel.
2. Tag River Kwai - Khao Yai (F, M)
Nach dem Frühstück besuchen Sie die eindrückliche Hellfire Pass Gedenkstätte. Von da aus unternehmen Sie eine ungefähr 1.5-stündige, leichte Wanderung entlang des ehemaligen Bahntrassees bis zum Hin Tok Bahnhof. Geniessen Sie die Ruhe der Natur dieser geschichtsträchtigen Umgebung. Nachmittags Transfer nach Khao Yai.
3. Tag Khao Yai Nationalpark (F, M)
Heute Morgen fahren Sie in den Khao Yai Nationalpark, welcher mit über 2000 km² Ausdehnung zum Weltnaturerbe der Unesco zählt. Auf einer ca. zweistündigen Wanderung mit einem Park Ranger durch den wunderschönen, grünen Regenwald erfahren Sie mehr über die tropische Flora und Fauna. Halten Sie Ausschau nach den Affen, Nashornvögeln und vielem mehr. Nachmittags haben Sie Zeit die Annehmlichkeiten des Hotels zu geniessen.
4. Tag Khao Yai - Ayutthaya - Bangkok (F, M)
In Ayutthaya besichtigen Sie die wichtigsten Tempelruinen, die einem die einstige Pracht dieser alten Königsstadt erahnen lässt. Dazu zählt auch der Wat Mahathat mit dem berühmten Steinbuddhakopf, der tief in die Baumwurzeln eines Banyan Trees eingewachsen ist. Danach begeben Sie sich auf das Flusskreuzfahrtschiff «Grand Pearl», welches Sie dem Chao Phraya Fluss entlang zurück nach Bangkok bringt. Auf der knapp 3-stündigen Fahrt geniessen Sie ihr Mittagessen zusammen mit malerischer Aussicht auf die umliegenden Landschaften.
Im Preis inbegriffen:
- Unterkunft in einem Einzelzimmer oder Doppel-/Zweibettzimmer in Erstklasshotels
- Privattour mit eigener Reiseleitung (Sprache nach Wahl)
- Reiseverlauf wie beschrieben, ab/bis Stadthotel Bangkok
- Reise im komfortablen Fahrzeug mit WIFI
- VIP Zugticket
- Mahlzeiten wie beschrieben
- Sämtliche Eintrittsgelder
Preise
4 Tage / 3 Nächte ab CHF 1310.– / pro Person