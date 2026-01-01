Natur & Kultur rund um Bangkok ab Bangkok

Natur pur mit geschichtlichem Hintergrund! Auf dieser Kurztour müssen Sie weder ein Flugzeug be­steigen noch tagelang unzählige Stunden in einem Fahrzeug verbringen... Und trotzdem erleben Sie eine ­fantastisch schöne Dschungellandschaft, eine endlos erscheinende Ebene mit saftiggrün leuchtenden Reisfeldern und einen immergrünen Regenwald auf cirka 700 m. ü. M, wo das Klima das ganze Jahr über angenehm kühl ist. Für Abwechslung sorgen auch die geschichtlichen Hintergründe dieser bezaubernden Gegend.

So erfahren Sie, was es genau mit der bekannten Brücke am Kwai und der «Death Railway» auf sich hat und besuchen die alte Königsstadt Ayutthaya, die im 17. Jahrhundert wirtschaftlicher und kultureller Mittelpunkt Hinterindiens war und Händler und Handwerker aus aller Welt beherbergte.