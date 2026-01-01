1 . Tag Bangkok – Phetchaburi (M, A) Morgentliche Fahrt mit einem lokalen Zug (ohne Klimaanlage) zum Bahnhof Mahachai und Besichtigung einer der grössten Fischmärkte des Landes. Tauchen Sie ein in die lebhafte Atmosphäre und schlendern Sie durch die Stände, welche mit frischen Meeresfrüchten und regionalen Produkten gefüllt sind. Anschliessend Weiterreise nach Phetchaburi, entlang malerischer Küstenstrassen, welche von traditionellen Meersalzfeldern gesäumt sind. In Ihrer Lodge angekommen geniessen Sie ein traditionelles Mittagessen mit Blick auf Thailands grösstes Elefantengehege, wo gerettete Elefanten und Gibbons leben. Am Nachmittag unternehmen Sie eine Safari durch dieses natürliche Schutzgebiet (WFFT) und treffen mit etwas Glück auf Elefanten, Bären, Gibbons, Makaken, Grosskatzen und weitere Wildtiere. Im Elephant Center erfahren Sie mehr über die Stiftung und deren Arbeit.

2 . Tag Kaeng Krachan Nationalpark (F, M, A) Frühmorgens brechen Sie auf zum reizvollen Kaeng Krachan Nationalpark. Entlang malerischer Wege und bewaldeten Bergen fahren Sie nach Bang Krang und dann weiter nach Khao Phanoen Thung, einem der höchsten Punkte des Schutzgebietes. Es erwartet Sie ein gemütlicher Spaziergang entlang des Naturlehrpfades, ein traditionelles Mittagessen im gemütlichen Camp Café, die Möglichkeit zur Vogelbeobachtung sowie idyllische Wanderwege in unberührter Natur umgeben von üppig bewachsenen Hängen. Im Verlaufe des Nachmittages Rückkehr zur Lodge, wo Ihnen der Rest des Tages frei zur Verfügung steht.

3 . Tag Phetchaburi – Ko Talu (F, M, A) Ihre Reise führt weiter südwärts nach Ko Talu. Nach Ankunft auf der traumhaften Insel steht ein Ausflug zu den lebhaften Korallenriffen bevor. Tauchen Sie ein in das kristallklare Wasser und entdecken Sie beim Schnorcheln die faszinierende Unterwasserwelt, welche Ko Talu so besonders macht. Der Nachmittag steht Ihnen zur freien Verfügung. Lassen Sie am wunderschönen Strand Ihre Seele baumeln oder nutzen Sie die kostenfreien Wasseraktivitäten wie Kajak und Stand-Up Paddle. Am Abend erwartet Sie ein unvergessliches Erlebnis: mit dem Floss gleiten Sie hinaus aufs offene Meer zum traditionellen Tintenfischfang. Probieren Sie sich selbst als Fischer und geniessen Sie frisch gegrillten Tintenfisch, während die Sonne über dem Golf von Thailand untergeht.

4 . Tag Ko Talu – Ranong (F, M, A) Frühmorgens Aufbruch zur Wanderung zum Aussichtspunkt, wo Sie den Sonnenaufgang über den atemberaubenden Klippen der Insel erleben. Danach haben Sie Zeit für ein gemütliches Frühstück und um die letzten Stunden des entspannten Inseldaseins auszukosten. Angekommen auf dem Festland fahren Sie entlang entzückender Küstenlandschaften und vorbei an charmanten Dörfern und Ananasplantagen in Richtung Ranong. Unterwegs machen Sie Halt bei einer lokalen Gemeinschaftsinitiative, wo Sie bei frisch gebrühtem Kaffee die Stille des Landlebens geniessen sowie im kleinen Städtchen Thap Li, welches bekannt ist für die lokale Spezialität «Salapao» – gedämpfte Teigtaschen mit herzhafter Füllung.

5 . Tag Ranong (F, M, A) Der heutige Tag beginnt am authentischen Morgenmarkt beim quirligen Fischerpier. Das lebhafte Treiben und die aromatischen Gerüche geben einen unverfälschten Einblick in das Alltagsleben von Ranong. Bei der Erkundung der Stadt besuchen Sie historische Sehenswürdigkeiten wie das «Baan Tian Sue», ein geschichtsträchtiges Haus, das die multikulturelle Seels Ranongs widerspiegelt und die Altstadt mit charaktervoller Architektur. Am Nachmittag tauchen Sie ein in die Geschichte des Zinnbergbaus und -waschens, eine traditionelle Kunst die bis heute weiterlebt. Nach dem Besuch des Tempels «Wat Ban Ngao», wird der Tag entspannt abgerundet im Hot Springs Spa, einer Wohlfühloase mit natürlichen Mineralquellen, eingebettet in stiller, üppiger Regenwaldlandschaft.

6 . Tag Ranong – Khao Lak (F, M) Den Abschluss Ihres Abenteuers bildet der Besuch des «Si Phang Nga Nationalpark». Sie spazieren durch den unberührten, friedvollen Regenwald und halten Inne beim paradiesischen «Tam Nang Wasserfall». Lauschen Sie ein letztes Mal dem herunterstürzenden Wasser und halten Sie im Becken Ausschau nach Schwärmen von Süsswasserfischen, bevor Ihre Rundreise mit dem Transfer nach Khao Lak zu Ende geht.