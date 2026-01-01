River Kwai Soft Adventure & Elefanten Erlebnis ab Bangkok

1 . Tag Bangkok - Kanchanaburi - Hintok River Camp (M, A) Frühmorgens Fahrt nach Kanchanaburi und Besichtigung des eindrücklichen Railway Centre Museums, des Soldatenfried­hofs und der bekannten Brücke am Kwai. Gegen Mittag fahren Sie mit dem his­torischen «Death Railway Train» der Original­strecke entlang nach Tham Krasae. Am frühen Nach­mittag An­kunft im Hintok River Camp. Wenn Sie mögen, können Sie ein Velo gratis ausleihen und ein lokales Dorf in der Nähe besuchen oder im warmen Fluss baden.

2 . Tag Hintok River Camp - The FloatHouse River Kwai (F, M, A) Bei Morgendämmerung können Sie bei einem nahegelegenen Tempel dem Brauch, wo Essen den Mönchen offeriert wird, teilnehmen. Danach besuchen Sie die Hellfire Pass Gedenk­stätte, wo Sie dem ehemaligen Bahn­trassee folgen (ca. 1 Stunde). Zurück im Camp geht es per Longtailboot zu Ihrem schwimmenden Erstklasshotel. Unterwegs Mittagessen umgeben von üppig grünen Bergen und Dschungel. Von hier aus spazieren Sie zu einem nahegelegenen Bergstammdorf der Mon. Schliesslich Weiterfahrt ins The FloatHouse River Kwai.

3 . Tag Kanchanaburi Elefanten Programm (F, M, A) Heute besuchen Sie das wunderschön gelegene «Elephant Haven Sai Yok». Dies ist eine ethische Elefantenerfahrung ohne Reiten, Ketten oder Haken. Die Gäste können das Essen zubereiten, die Elefanten füttern und mit ihnen in den Wald gehen. Am Nachmittag verbringen Sie Zeit mit den Elefanten, die von der Stiftung und den Mahouts liebevoll betreut werden. Sie beobachten, wie die Dickhäuter im Schlamm spielen, bevor Sie sich ihnen im Fluss zum Tagesbad anschliessen können. Zum Schluss können Sie die Elefanten nochmals füttern, bevor Sie sich von ihnen verabschieden. Abendessen und Übernachtung im The FloatHouse River Kwai.

4 . Tag The FloatHouse River Kwai - Bangkok (F, M) Auf der heutigen Rückfahrt nach Bangkok stoppen Sie zuerst beim Bergtempel Wat Tham Sua mit der 18 m hohen, goldenen Buddhastatue und geniessen die fantastische Aussicht. In Ratchaburi besuchen Sie eine Töpferei, die für ihre Drachen-Designs bekannt ist. In einem kleinen, typischen Dorf mitten in den fruchtbaren Feldern gelegen werden Sie das Mittag­essen bei einer freundlichen Gastfamilie einnehmen. Sie erhalten Einblicke in das Leben der lokalen Bevöl­kerung und wenn Sie mögen, dürfen Sie bei der Zubereitung des Mittag­essens auch gerne mithelfen. Autofahrt zurück nach Bangkok mit Ankunft am frühen Abend.