Thailand Rundreisen
Schönheit Thailands – Ferien vom Spezialisten
Auf dem Mekong nach Luang Prabang
ab CHF 1650.– / pro Person
ab Chiang Mai bis Luang Prabang
Highlights: Bezaubernde Bergdörfer im Norden, Berühmtes Goldenes Dreieck, Älteste königliche Hauptstadt, Flussfahrt...
6 Tage / 5 Nächte
Überland von Südlaos nach Angkor
ab CHF 1950.– / pro Person
ab Pakse bis Siem Reap
Highlights: Unterhaltsame Roller-Tour in Pakse, Prächtiges Bolaven Plateau, Besuch einer Kaffee-Kooperative,...
7 Tage / 6 Nächte
Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Asien-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.Jetzt unverbindlich anfragen