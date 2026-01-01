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Grenze Thailand und Laos, Provinz Loei, Thailand  

Thailand Rundreisen

Schönheit Thailands – Ferien vom Spezialisten

Kommen Sie nach Thailand und unternehmen Sie eine umfassende Reise durch das ganze Land von Nord nach Süd. Entdecken Sie die ganze Vielfalt mit einer Rundreise, die über mehrere Länder führt. Erleben Sie nicht nur die malerische Welt Thailands, sondern besuchen Sie Burma, das Land der goldenen Pagoden. Oder Sie kombinieren Thailand mit Kambodscha und Laos. Lassen Sie sich von einem abwechslungsreichen Programm inspirieren, bei dem Sie die Eigenheiten und Höhepunkte jedes einzelnen Landes erleben.

Ein erfahrenes Team gibt Ihnen Hintergrundinformationen und bringt Ihnen Geschichte und Kultur des jeweiligen Landes näher. Fragen Sie unsere Spezialisten, die Ihre Wünsche gerne erfüllen.

Icon map6 Tage
Auf dem Mekong nach Luang Prabang
ab CHF 1650.– / pro Person
ab Chiang Mai bis Luang Prabang
Highlights: Bezaubernde Bergdörfer im Norden, Berühmtes Goldenes Dreieck, Älteste königliche Hauptstadt, Flussfahrt...
Icon calendar6 Tage / 5 Nächte
Icon map7 Tage
Überland von Südlaos nach Angkor
ab CHF 1950.– / pro Person
ab Pakse bis Siem Reap
Highlights: Unterhaltsame Roller-Tour in Pakse, Prächtiges Bolaven Plateau, Besuch einer Kaffee-Kooperative,...
Icon calendar7 Tage / 6 Nächte

Reisen mit Kindern

Familienfreundliche Angebote für unbeschwerte Thailand Reisen

Schnorcheln in Thailand

Die aufregende und bunte Unterwasserwelt Thailands erleben

Badeferien Thailand

Erholsame Badeferien an den exotischen Traumstränden des Königreichs

Honeymoon Thailand

Verbringen Sie Ihre Flitterwochen in luxuriösen Hotels

Inselhopping

Erleben Sie das „alte“ Asien auf Thailands unberührten Inseln

Thailand Ferien

Zahlreiche Gründe für Ferien in Thailand

Tauchen

Wir bringen Sie zu den schönsten Tauchspots

Reiseinformationen

Alles über Land und Leute für Ihre perfekten Thailand Ferien

Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Asien-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.
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