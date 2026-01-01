1 . Tag Bangkok - Ayutthaya - Uthai Thani (M) Gleich zu Beginn Ihrer Rundreise steht mit der faszinierenden Unesco-Weltkulturerbestätte Ayutthaya ein erster Höhepunkt auf dem Programm. Die alte Königsstadt war im 17. Jahrhundert wirtschaftlicher und kultureller Mittelpunkt Hinterindiens und beherbergte Händler und Handwerker aus aller Welt. Die prachtvollen Tempel- und Palastbauten, welche einst zu den schönsten der Welt gehörten, wurden im Jahre 1767 durch die Burmesen zerstört: Übrig blieb eine eindrückliche Ruinenstadt. Schlendern Sie durch die gut angelegten Strassen und besichtigen Sie prächtige Paläste und Klöster sowie die wichtigsten Tempelanlagen. Dazu zählt auch der Wat Mahathat mit dem berühmten Steinbuddhakopf, der tief in die Baumwurzeln eines Banyan Trees eingewachsen ist. Weiter geht es durch die üppige Landschaft zu einem Dorf, wo Sie den gesamten Herstellungsprozess von Trommeln – im Einsatz bei Zeremonien und Prozessionen – beobachten können. Naturkosmetik und Aromatherapie gibt es in thailändischen Haushalten schon seit Jahrhunderten, und Sie werden erleben, wie durch traditionelle, schonende Extraktionsverfahren die Zutaten für Tinkturen und ätherische Öle aus unterschiedlichen Pflanzen gewonnen werden. Mittagessen auf einem Marktplatz am Flussufer. Die umliegenden Häuser sind berühmt für die wunderschön verzierten Fassaden, und deren Baustil wurde von der Unesco für die Erhaltung des Kulturerbes ausgezeichnet. Der schillerndste Tempel Thailands befindet sich mit Sicherheit in Uthai Thani. Besichtigen Sie den atemberaubenden Kristalltempel und anschliessend den beeindruckenden Goldenen Tempel.

2 . Tag Uthai Thani - Sukhothai - Si Satchanalai (F, M, A) Kurz nach Sonnenaufgang beobachten Sie, wie Einheimische Mönchen Speisen und Almosen darreichen – ein tägliches Ritual, das die enge Verbundenheit der Bevölkerung mit dem buddhistischen Klosterleben widerspiegelt. Zurück im Hotel erleben Sie die traditionelle Flaggenhissung, einen Brauch, der in vielen Teilen des Landes bis heute den Tagesbeginn markiert. Danach fahren Sie nordwärts zum Historischen Park Kamphaeng Phet, einem Unesco Weltkulturerbe und einstigen Grenzposten des Sukhothai Reiches. Die Ruinen, Laterittempel und Befestigungsmauern zeugen von der einstigen Bedeutung dieser Siedlung. Unterwegs kosten Sie die regionaltypischen «Eierbananen», eine kleine, besonders aromatische Sorte. Weiter geht es nach Sukhothai, der Wiege des ersten Thai-Königreiches. Stadt spielte im 13. und 14. Jahrhundert eine prägende Rolle in der Entwicklung der thailändischen Kunst, Sprache und des Buddhismus. Nach dem Mittagessen wird die Reise weiter in Richtung Si Satchanalai fortgesetzt. Gegen Sonnenuntergang besuchen Sie den Wat Phra Si Rattana Mahathat. Sein eleganter Prang im Khmer Stil erstrahlt im warmen Abendlicht in besonderer Schönheit. Im Innern befindet sich eine verehrte Darstellung des Schreitenden Buddha – eines der bedeutendsten Kunstwerke der Sukhothai Periode. Ein kurzer Spaziergang führt Sie zu Ihrer Unterkunft beim Flussufer, eingebettet in einen üppigen Garten.

3 . Tag Sukhothai / Si Satchanalai (F, M, A) Nach dem Frühstück erkunden Sie die malerischen Landschaften und das kulturelle Erbe von Si Satchanalai – einer Region, die für ihr gemächliches Leben, gewachsene Gemeinschaften und eine bedeutende historische Vergangenheit bekannt ist. Sie besuchen zunächst den Historischen Park Si Satchanalai, der gemeinsam mit Sukhothai und Kamphaeng Phet zum Unesco Weltkulturerbe zählt. Als wichtige Satellitenstadt des Sukhothai Reiches war Si Satchanalai im 13. und 14. Jahrhundert ein bedeutendes religiöses und wirtschaftliches Zentrum. Die bemerkenswert gut erhaltenen Tempelruinen inmitten schattiger Wälder und stiller Teiche verströmen eine besondere Ruhe. Die Bauten vereinen Sukhothai-Eleganz mit älteren Khmer-Einflüssen. Erkunden Sie den Park per Velo oder gemütlich per Tram. Anschliessend besuchen Sie eine Weberei, eine kleine lokale Webgemeinschaft, die traditionelle Textiltechniken über Generationen weitergegeben hat. Nach einem Einblick in Materialien, Muster und Handwerk haben Sie die Gelegenheit, in einem einfachen Workshop ein kleines Souvenir nach regionalen Webmotiven zu gestalten. Am Nachmittag kehren Sie ins Hotel zurück. Sie haben die Möglichkeit, die Umgebung per Velo zu erkunden oder in den tropischen Gärten des Hotels zu entspannen. Abendessen im Hotel.

4 . Tag Si Satchanalai - Chiang Mai (F, M) Heute brechen Sie auf zu einer landschaftlich reizvollen Fahrt durch den Norden Thailands. Vorbei an Reisfeldern, bewaldeten Hügeln und ländlichen Gemeinden, in denen das Leben noch eng mit der Natur verbunden ist. Unterwegs erfahren Sie mehr über die Bedeutung handgewebter Textilien in der thailändischen Kultur. Die Route führt durch Bergregionen, in denen Karen und andere Bergvölker leben, bekannt für ihre kulturellen Traditionen und ihr Kunsthandwerk. Verschiedene königliche Entwicklungsprojekte in diesen Gebieten fördern nachhaltige Landwirtschaft, Bildung und lokale Lebensgrundlagen und helfen den Gemeinschaften, ihre kulturelle Identität zu bewahren und natürliche Ressourcen zu schützen. Weiter geht es nach Lamphun, einer der ältesten Städte Nordthailands und einstiges Zentrum des Hariphunchai Königreiches. Sie besuchen einen der verehrtesten Tempel der Region, der durch seine harmonische Verbindung aus Lanna- und Hariphunchai-Architektur besticht. Ein eindrucksvoller goldener Chedi, ein riesiger Bronzegong (einer der grössten der Welt) fein gearbeitete Holzschnitzereien und historische buddhistische Kunst zeugen vom tiefen spirituellen Erbe der Region. Anschliessend Weiterfahrt nach Chiang Mai, dem kulturellen Herz Nordthailands und einstiger Hauptstadt des alten Lanna Königreiches.

5 . Tag Chiang Mai (F, M) Der Tag beginnt mit einem Besuch des Warorot Market, einem der lebendigsten und traditionsreichsten Märkte Chiang Mais. Die belebten Gassen mit frischen Produkten, lokalen Spezialitäten, Blumen, Gewürzen und Alltagswaren spiegeln das nördliche Thailand in seiner Vielfalt wider. Anschliessend besuchen Sie den Wat Sri Suphan im traditionellen Silberschmiedeviertel der Stadt. Der Tempel ist für seine bemerkenswerte Ordinationshalle aus Silber bekannt. Ein einzigartiges Beispiel zeitgenössischen Handwerks, das die lange Verbindung der Stadt mit der Metallverarbeitung fortführt. Im benachbarten «Ancient Lanna Arts Study Centre» können Sie beobachten, wie traditionelle Techniken bewahrt und an junge Handwerker weitergegeben werden. Am späteren Nachmittag besuchen Sie den Wat Umong Suan Putthatham, einen Waldtempel aus dem späten 13. Jahrhundert, erbaut unter König Mangrai. Im Gegensatz zu den prachtvollen Stadttempeln besticht Wat Umong durch seine stille, bewaldete Umgebung und ein Netz uralter Meditationstunnel, die einst als Rückzugsort für Mönche dienten. Weiter geht es zu den Hängen des Doi Suthep. Vom Aussichtspunkt nahe des Gipfels geniessen Sie einen weiten Panoramablick über Chiang Mai – erst im Sonnenuntergang getaucht, dann funkelnd in der Abenddämmerung.

6 . Tag Chiang Mai (F) Nach dem Frühstück Transfer zum Flughafen Chiang Mai, wo Ihre Rundreise endet.